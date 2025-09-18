Turismo en Colombia: destacan el potencial del segmento de los mayores de 50 años en el país

La economía plateada es un segmento del mercado que busca satisfacer las necesidades de quienes tienen más de 50 años, en el marco del envejecimiento de la población a nivel mundial.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el número de personas mayores se duplicará para 2050, llegando a más de 2.000 millones. Según Anato, esto lo ha convertido en un segmento de muchas oportunidades para el sector turístico.

“Más allá de ser un nicho, el turismo de personas mayores se ha convertido en un mercado en crecimiento que plantea enormes posibilidades en el diseño de planes turísticos”, dijo Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato

De acuerdo con esta organización, las cifras confirman que esta tendencia también se refleja en el país.

Entre enero y agosto de 2025, Colombia recibió 3.434.779 visitantes extranjeros, de los cuales 888.567 tenían 50 años o más, lo que representa el 25,9% del total y un incremento del 14,6% frente al mismo periodo de 2024.

Adicionalmente, el 53,5% de los 888.567 visitantes tenía entre 50 y 59 años; el 32,8%, entre 60 y 69 años; y el 13,7%, 70 años o más. Además, el 69,3% de los viajeros entre estos rangos de edad llegaron a Colombia por motivos de turismo, consolidando al país como un destino atractivo para este segmento en expansión.

Desafíos

Pese a estos números, Anato afirma que hay desafíos clave que el sector debe tener en cuenta para su desarrollo. En ese sentido, es importante darle prioridad a la accesibilidad, es decir que la infraestructura turística contemple adaptaciones físicas para la comodidad y seguridad de este segmento. Asimismo, el diseño ergonómico, itinerarios flexibles y servicios personalizados.

“También deben crearse viajes con propósito, que les permitan tener experiencias inmersivas y sociales. Además de que se les ofrezcan tecnologías amigables, soluciones digitales intuitivas, y adaptadas a la destreza tecnológica de este grupo; y finalmente, la seguridad y confianza son aspectos imprescindibles para que se sientan seguros y respaldados con asistencia de emergencia", agregó el gremio turístico.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el número de personas mayores se duplicará para 2050. | Foto: Getty Images