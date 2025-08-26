Por varios años, Las Vegas se consolidó como uno de los destinos preferidos en Estados Unidos, tanto para turismo local como internacional. No obstante, este panorama ha cambiado recientemente, pues existen varios pueblos pequeños que han hecho que la gente se replantee su visita a la “ciudad del pecado” y los vean como una opción alternativa altamente llamativa.

Un reciente estudio, elaborado por Expedia, reveló que las tendencias en viaje están cambiando. En la actualidad, los viajeros están en busca de experiencias distintas a los puntos tradicionalmente de gran afluencia, esto provoca que estos lugares alternativos ganen espacio.

En la actualidad, los viajeros están en busca de experiencias distintas a los puntos tradicionalmente de gran afluencia. | Foto: Getty Images

Se trata de pueblos o ciudades cercanas a centros turísticos populares que ofrecen excelentes experiencias turísticas sin las grandes multitudes. Expedia destacó algunos destinos como Mesquite, Nevada, un lugar que se ha convertido en tendencia al ofrecer una escapada que combina lujo y tranquilidad, en un ambiente familiar, lejos del bullicio de las grandes ciudades, como lo es Las Vegas.

Mesquite, se encuentra a solo una hora al norte de Las Vegas, ofrece paisajes mágicos, resorts acogedores, campos de golf cercanos y parques nacionales.

El portal dedicado a impulsar el turismo en este pueblo, Visit Mesquite, aseguró que los viajeros podrán tener acceso a casinos 24 horas, entretenimiento en vivo, gastronomía y eventos familiares.

Otro destino, aunque está lejos de Las Vegas, que ha ganado mayor fuerza es Santa Bárbara, en California, una opción cera a Los Ángeles, otra gran ciudad muy conocida por su entretenimiento.

De acuerdo a Visit The USA, los mayores atractivos turísticos de Santa Barbara son tearns Wharf, la Misión de Santa Bárbara y el tribunal del condado. En estos lugares, los turistas pueden disfrutar gastronomía, compras en State Street y experiencias modernas en la Funk Zone.

Caída de visitantes en Las Vegas

De acuerdo a datos recientes, Las Vegas reportó 400.000 visitantes menos en el mes de junio en comparación con el mismo periodo del año pasado. La Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas atribuye esta caída a la incertidumbre económica y menor confianza del consumidor.

Las Vegas reportó 400.000 visitantes menos en el mes de junio en comparación con el mismo periodo del año pasado. | Foto: Getty Images