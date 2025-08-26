Suscribirse

Turismo en EE. UU.: Estos pequeños pueblos son furor entre los turistas y superan a grandes ciudades

En la actualidad, los viajeros están en la búsqueda de experiencias distintas a los puntos tradicionalmente de gran afluencia.

Redacción Semana
27 de agosto de 2025, 1:54 a. m.
Descubra cuáles son las fechas en las que podrá entrar gratis a los Parques Nacionales de estadois Unidos
Turismo en EEUU: Estos pequeños pueblos son furor entre los turistas y superan a grandes ciudades

Por varios años, Las Vegas se consolidó como uno de los destinos preferidos en Estados Unidos, tanto para turismo local como internacional. No obstante, este panorama ha cambiado recientemente, pues existen varios pueblos pequeños que han hecho que la gente se replantee su visita a la “ciudad del pecado” y los vean como una opción alternativa altamente llamativa.

Un reciente estudio, elaborado por Expedia, reveló que las tendencias en viaje están cambiando. En la actualidad, los viajeros están en busca de experiencias distintas a los puntos tradicionalmente de gran afluencia, esto provoca que estos lugares alternativos ganen espacio.

Ciudades como Las Vegas, Miami y Houston han visto como disminuye el turismo ante las políticas de Trump
En la actualidad, los viajeros están en busca de experiencias distintas a los puntos tradicionalmente de gran afluencia.

Se trata de pueblos o ciudades cercanas a centros turísticos populares que ofrecen excelentes experiencias turísticas sin las grandes multitudes. Expedia destacó algunos destinos como Mesquite, Nevada, un lugar que se ha convertido en tendencia al ofrecer una escapada que combina lujo y tranquilidad, en un ambiente familiar, lejos del bullicio de las grandes ciudades, como lo es Las Vegas.

Mesquite, se encuentra a solo una hora al norte de Las Vegas, ofrece paisajes mágicos, resorts acogedores, campos de golf cercanos y parques nacionales.

El portal dedicado a impulsar el turismo en este pueblo, Visit Mesquite, aseguró que los viajeros podrán tener acceso a casinos 24 horas, entretenimiento en vivo, gastronomía y eventos familiares.

Otro destino, aunque está lejos de Las Vegas, que ha ganado mayor fuerza es Santa Bárbara, en California, una opción cera a Los Ángeles, otra gran ciudad muy conocida por su entretenimiento.

Contexto: Seis objetos que no deben faltar en su equipaje a la hora de realizar un viaje de vacaciones

De acuerdo a Visit The USA, los mayores atractivos turísticos de Santa Barbara son tearns Wharf, la Misión de Santa Bárbara y el tribunal del condado. En estos lugares, los turistas pueden disfrutar gastronomía, compras en State Street y experiencias modernas en la Funk Zone.

Caída de visitantes en Las Vegas

De acuerdo a datos recientes, Las Vegas reportó 400.000 visitantes menos en el mes de junio en comparación con el mismo periodo del año pasado. La Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas atribuye esta caída a la incertidumbre económica y menor confianza del consumidor.

Getty Images
Las Vegas reportó 400.000 visitantes menos en el mes de junio en comparación con el mismo periodo del año pasado.

El incremento en los precios también afecta drásticamente la elección de los turistas. Por ejemplo, un cóctel promedio en el famoso Strip cuesta entre 20 y 25 dólares, y las tarifas excluyen a muchos visitantes, compartió News Nation.

