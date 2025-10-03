¿Ya lo probó? Este es el plato de arroz de América Latina que está entre los mejores del mundo, según Taste Atlas 2025

La plataforma gastronómica internacional Taste Atlas sorprendió a viajeros, críticos culinarios y amantes del buen comer al dar a conocer su más reciente clasificación de los mejores platos de arroz del mundo en este 2025.

El motivo detrás del asombro que causó este listado este año se debe, principalmente, a que aparece el nombre de un plato latinoamericano, el cual se ubica nada más y nada menos que entre el top cinco de este selecto grupo, logrando superar al reconocido arroz chaufa.

Este plato corresponde al tradicional arroz tapado del Perú, cuya receta se elabora a base de arroz, carne de pollo, res o cerdo, sazonados en una combinación de especias como ajo, ají y orégano que potencian su aroma y sabor, explica el portal peruano Buenazo.

Gracias a su equilibrio entre sabores y texturas, esta preparación alcanzó una destacada calificación de 4.47 sobre 5. La selección, elaborada a partir de las valoraciones de usuarios especializados en gastronomía, resalta la excepcional fusión de ingredientes y técnicas que hacen de este plato una experiencia única.

De esta manera, el arroz tapado no solo representa un ícono de la cocina peruana, sino que se convierte en una muestra auténtica de unión de influencias indígenas y coloniales, que han dado forma a la riqueza culinaria del país a lo largo de su historia.

Por esta razón, su presencia en el top 5 mundial se suma a la lista de reconocimientos internacionales que han llevado los sabores auténticos y tradicionales del Perú a otras partes del mundo, cautivando millones de paladares y mostrando siempre lo mejor de su cocina.

Top 10 de los mejores platos de arroz en el mundo, según Taste Atlas 2025

La clasificación completa de los mejores platos de arroz en el mundo, según la plataforma gastronómica internacional, se encuentra actualmente de la siguiente manera:

Negitorodón, Japón Sushi, Japón Kaisendon, Japón Sushi nigiri Otoro, Japón Arroz tapado, Perú Sushi nigiri chutoro, Japón Nigiri, Japón Maki, Japón Biryani de Hyderabadi, India Chirashizushi, Japón

Por otro lado, respecto a los 10 mejores platos del mundo, la misma fuente confirma que la lista es liderada por la lechona, un plato típico colombiano, seguido por la pizza napolitana de Italia y la picanha de Brasil.

El ranking global de Taste Atlas 2025 de los mejores platos del mundo se completa así: Rechta (Argelia), Phanaeng curry (Tailandia), asado (Argentina), Çökertme kebabı (Turquía), Rawon (Indonesia), Cağ kebabı (Turquía) y Tibs (Etiopía).