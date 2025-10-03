Suscribirse

La mejor ruta para llegar al Embalse La Esmeralda en el Valle de Tenza, Boyacá, un plan perfecto para compartir en familia

De acuerdo con la experiencia compartida por varios viajeros en redes sociales, los paisajes y recorridos naturales que ofrece este destino son incomparables.

Redacción Turismo
3 de octubre de 2025, 5:07 p. m.
El Embalse la Esmeralda es un lago artificial que proporciona potencial hidráulico a la Central Hidroeléctrica de Chivor.
El Embalse la Esmeralda es un lago artificial que proporciona potencial hidráulico a la Central Hidroeléctrica de Chivor. | Foto: Cortesía AES Colombia

Más allá de ser un lugar lleno de hermosos paisajes y tierra fértil, Boyacá se ha consolidado como una de las regiones más acogedoras de Colombia, cautivando a sus visitantes con su combinación de historia, cultura, naturaleza y gastronomía.

Cada una de estas características hace de este departamento de Colombia un destino imperdible para visitar durante unas vacaciones, ya sean largas o cortas. Por eso, si todavía no tiene plan para disfrutar la semana de receso escolar, a continuación encontrará una guía práctica para visitar uno de los sitios más emblemáticos de Boyacá.

Contexto: El municipio del Cauca que dio nombre e inspiró los ritmos musicales de una famosa agrupación colombiana

Se trata del Valle de Tenza, un rincón lleno de encanto, ubicado en la cordillera oriental de los Andes, a unos 125 kilómetros al sur de Tunja, y aproximadamente 3 horas de Bogotá, según indica Google Maps, dependiendo la hora y punto de partida del viaje desde la capital.

Este destino turístico ha cautivado a numerosos viajeros que, al animarse a explorar Boyacá, encuentran en él un verdadero paraíso. De hecho, tras su visita, muchos no dudan en compartir la experiencia mediante llamativos videos que circulan en redes sociales.

Entre sus atractivos más halagados se encuentra el embalse La Esmeralda, un escenario donde el agua de color esmeralda se transforma en energía, proporcionando potencial hidráulico a la central hidroeléctrica de Chivor y a municipios como Macanal y Almeida.

Dar un paseo en lancha por este imponente cuerpo de agua significa detenerse a contemplar un hermoso paisaje adornado por una majestuosa cascada. Al mismo tiempo, es posible hacer avistamiento de aves, así como recorrer sus senderos ecológicos o realizar otras actividades naturales.

¿Cómo llegar desde Bogotá al embalse La Esmeralda?

Este embalse se encuentra a unos 139.9 kilómetros de Bogotá. Para llegar en vehículo particular, de acuerdo con las indicaciones de Google Maps se debe tomar la carretera hacia Tunja, conocida como la Ruta Nacional 55. Por esta vía, aproximadamente a unos 66 kilómetros de la capital, hay que tomar el desvío a la derecha en la represa El Sisga.

Macanal, Boyacá
Embalse La Esmeralda, principal atractivo de Macanal, Boyacá. | Foto: Cortesía - Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr).
Contexto: El encantador municipio vallecaucano rodeado de lagos, piscinas naturales y valles, a dos horas de Cali

Posteriormente, se debe continuar el recorrido por esa carretera hasta llegar al Valle de Tenza y a la vereda las Juntas, donde hay que tomar la vía Tenza y Garagoa hasta llegar al embalse.

En caso de viajar en transporte público, se puede tomar un servicio desde el terminal Central Salitre o Satélite del Norte con destino a Tenza, el lugar más cercano al embalse. El trayecto puede tardar aproximadamente 4 horas.

No obstante, antes de iniciar el viaje es esencial consultar los horarios de salida de la ruta desde el terminal. Así se evitan contratiempos o largas esperas que podrían afectar la experiencia.

