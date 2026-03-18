Accesorio que era muy común en los carros desapareció de un momento para otro: resultó ser altamente peligroso

En el pasado, los automóviles incluían un encendedor y un cenicero como parte esencial del equipamiento interior, debido a que era habitual que los conductores u ocupantes del vehículo fumaran y buscaran prender sus cigarrillos dentro del auto.

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En el pasado era habitual que conductores y acompañantes fumaran al interior del vehículo. Foto: Getty Images

Sin embargo, estos dos elementos han desaparecido y los vehículos modernos decidieron reemplazarlos por otros elementos mucho más útiles, debido a que se identificaron diferentes riesgos asociados al uso de estas dos herramientas.

En el pasado, fumar mientras se conducía fue un hábito

En el siglo pasado, más exactamente en los años 50, 60 y 70, fumar era una práctica socialmente aceptada e incluso promovida. Las grandes marcas como Ford Motor Company, General Motors y Volkswagen equipaban sus vehículos con encendedores eléctricos integrados en el tablero y ceniceros en varias zonas del habitáculo, incluidos los asientos traseros.

Según archivos históricos de la Society of Automotive Engineers (SAE), las firmas incluían estos elementos en sus autos de serie gracias a que el consumo de cigarrillo no respondía a grupos sociales exclusivos, sino que era algo común en cualquier círculo de la sociedad. De hecho, en algunos autos de alta gama, el lujo se expresaba instalando un mayor número de estas herramientas en distintas partes de la cabina.

El punto de inflexión: salud y regulación

El cambio comenzó a gestarse en los años 80 y 90, cuando aumentó la conciencia sobre los efectos nocivos del tabaco. Informes de entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS) empezaron a vincular el tabaquismo con enfermedades graves, lo que impulsó políticas públicas más estrictas.

A finales de los años 90, varios países comenzaron a implementar leyes que restringían fumar en espacios cerrados, incluidos los vehículos cuando había menores a bordo.

Esta tendencia se consolidó en los años 2000, reduciendo drásticamente la cantidad de fumadores y, por ende, la necesidad de estos accesorios en los autos.

Evolución tecnológica: del encendedor al puerto de carga

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La llegada de los dispositivos móviles facilitó la salida del encendedor y el cenicero; los reemplazaron por puertos de carga. Foto: Getty Images

Uno de los factores más determinantes en la desaparición del encendedor fue su transformación en una toma de corriente. El clásico “encendedor de cigarrillos” evolucionó hacia lo que hoy se conoce como toma de 12 V, utilizada para alimentar dispositivos electrónicos.

Con la llegada de los smartphones y otros gadget, los fabricantes comenzaron a priorizar puertos USB y sistemas de carga más avanzados. La mayoría de las marcas, si no todas, eliminaron progresivamente el encendedor como accesorio estándar, manteniendo únicamente la toma eléctrica o sustituyéndola por soluciones más modernas.

De acuerdo con reportes de la consultora McKinsey & Company, la digitalización del automóvil ha cambiado las prioridades del diseño interior, enfocándose en conectividad, confort y seguridad.

Seguridad y limpieza: factores clave

Otro motivo importante que provocó este desmonte fue el de la seguridad. Un encendedor caliente representa un riesgo potencial de quemaduras, especialmente en vehículos familiares. Además, el uso de ceniceros implica acumulación de residuos, malos olores y posibles distracciones al volante.

Estudios de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) han señalado que cualquier elemento que desvíe la atención del conductor puede incrementar el riesgo de accidentes. En este contexto, eliminar accesorios asociados al tabaquismo contribuye a una conducción más segura.

Asimismo, los fabricantes buscan interiores más limpios, minimalistas y fáciles de mantener. La ausencia de ceniceros permite diseños más modernos y funcionales, alineados con las tendencias actuales del mercado.

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Los carros que se produjeron a finales de siglo XX integraban encendedor de cigarrillos. La industria cambió y lo removió. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cuándo desaparecieron definitivamente?

No existe una fecha exacta en la que todos los fabricantes dejaron de incluir encendedores y ceniceros, pero la transición se aceleró entre 2005 y 2015. Durante este periodo, muchos modelos comenzaron a ofrecer estos elementos solo como opcionales o eliminarlos por completo.

En la actualidad, la mayoría de los vehículos nuevos vendidos en mercados como Europa y América Latina ya no los incluyen de serie. En algunos casos, se pueden adquirir como accesorios adicionales, pero su presencia es cada vez más rara.