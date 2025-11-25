Suscribirse

VEHÍCULOS

Así rotará el pico y placa en Bogotá este miércoles, 26 de noviembre: horarios y restricciones

Para los taxis, la medida de pico y placa empieza a regir desde las 5:30 a. m.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Vehículos
25 de noviembre de 2025, 1:57 p. m.
La rotación del pico y placa puede ser modificado en cualquier momento por el Distrito.
Lo que debe saber del pico y placa en Bogotá. | Foto: Twitter: @Deyaniravilam

El pico y placa en Bogotá rige este miércoles, 26 de noviembre, para los vehículos cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.

Entre tanto, los carros con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán circular sin restricción alguna, este miércoles.

La restricción para carros particulares empieza a regir a las 6 a. m. y termina a las 9 p. m.

Contexto: Personería de Bogotá mediará entre la capital y municipios vecinos para conciliar medida de pico y placa fines de semana para carros foráneos

Pico y placa para los taxis

Para los taxis, este miércoles 26 de noviembre, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 5 y 6.

Por lo tanto, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0.

En el caso de los taxis, la medida empieza a regir de 5:30 a. m. a 9 p. m.

Contexto: Daniel Briceño cuestiona nuevamente al alcalde Galán por nuevo pico y placa en Bogotá

Los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá, son:

  • Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.
  • Caravana presidencial.
  • Vehículo de servicio diplomático o consular.
  • Funerarias o agencias mortuorias.
  • Vehículos de organismos de seguridad del Estado.
  • Vehículos de emergencia.
  • Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad.
  • Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios. (Exclusivamente para mantenimiento y reparación de redes).
  • Vehículos destinados al control del tráfico y grúas.
  • Vehículos de control de emisiones y vertimientos.
  • Motocicletas.
  • Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.
  • Vehículos de medios de comunicación.
  • Vehículos de autoridades judiciales.
  • Vehículos de transporte escolar.
  • Vehículos destinados a la enseñanza automovilística. (Tipo automóvil, campero y camioneta).
  • Vehículos híbridos cuya motorización sea por combustión (diésel o gasolina) y funcionen, alternada o simultáneamente, con motor eléctrico.
  • Los vehículos cuyo propietario o locatario haya solicitado voluntariamente el Permiso Especial de Acceso a Área con Restricción Vehicular (“Pico y Placa Solidario”) y haya aceptado y cumplido todos los términos y condiciones, establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Qué se sabe del asesinato del sobrino del exparamilitar Cuco Vanoy en un ataque sicarial?

2. Diane Keaton: los hombres que amaron a la rebelde de Hollywood

3. Gustavo Petro llegó a la Corte Suprema a una conciliación con Miguel Polo Polo: esta es la razón

4. Países emiten dura advertencia: no viajar a Venezuela en medio de tensiones entre EE.UU. y Maduro

5. Denuncias por violencia intrafamiliar contra mujeres en Cali alcanzan su mayor nivel en seis años

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Pico y placapico y placa en bogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.