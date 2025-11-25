Así rotará el pico y placa en Bogotá este miércoles, 26 de noviembre: horarios y restricciones

El pico y placa en Bogotá rige este miércoles, 26 de noviembre, para los vehículos cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.

Entre tanto, los carros con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán circular sin restricción alguna, este miércoles.

La restricción para carros particulares empieza a regir a las 6 a. m. y termina a las 9 p. m.

Pico y placa para los taxis

Para los taxis, este miércoles 26 de noviembre, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 5 y 6.

Por lo tanto, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0.

En el caso de los taxis, la medida empieza a regir de 5:30 a. m. a 9 p. m.

Los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá, son: