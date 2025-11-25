VEHÍCULOS
Así rotará el pico y placa en Bogotá este miércoles, 26 de noviembre: horarios y restricciones
Para los taxis, la medida de pico y placa empieza a regir desde las 5:30 a. m.
El pico y placa en Bogotá rige este miércoles, 26 de noviembre, para los vehículos cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.
Entre tanto, los carros con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán circular sin restricción alguna, este miércoles.
La restricción para carros particulares empieza a regir a las 6 a. m. y termina a las 9 p. m.
Pico y placa para los taxis
Para los taxis, este miércoles 26 de noviembre, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 5 y 6.
Por lo tanto, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0.
En el caso de los taxis, la medida empieza a regir de 5:30 a. m. a 9 p. m.
Los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá, son:
- Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.
- Caravana presidencial.
- Vehículo de servicio diplomático o consular.
- Funerarias o agencias mortuorias.
- Vehículos de organismos de seguridad del Estado.
- Vehículos de emergencia.
- Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad.
- Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios. (Exclusivamente para mantenimiento y reparación de redes).
- Vehículos destinados al control del tráfico y grúas.
- Vehículos de control de emisiones y vertimientos.
- Motocicletas.
- Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.
- Vehículos de medios de comunicación.
- Vehículos de autoridades judiciales.
- Vehículos de transporte escolar.
- Vehículos destinados a la enseñanza automovilística. (Tipo automóvil, campero y camioneta).
- Vehículos híbridos cuya motorización sea por combustión (diésel o gasolina) y funcionen, alternada o simultáneamente, con motor eléctrico.
- Los vehículos cuyo propietario o locatario haya solicitado voluntariamente el Permiso Especial de Acceso a Área con Restricción Vehicular (“Pico y Placa Solidario”) y haya aceptado y cumplido todos los términos y condiciones, establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad.