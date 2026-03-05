Vehículos

Así rotará el pico y placa en Cali este jueves 5 de marzo de 2026: horarios y restricciones

La medida aplicará durante más de 12 horas.

5 de marzo de 2026, 6:11 a. m.
Operativos de control por el pico y placa en Cali.
Operativos de control por el pico y placa en Cali. Foto: Raúl Palacios

La Secretaría de Movilidad Distrital recordó a la ciudadanía la implementación de la nueva rotación del ‘pico y placa’ que se mantiene vigente durante el primer semestre de 2026 hasta el 30 de junio.

De acuerdo con las autoridades, la medida mantendrá su horario habitual de 6:00 de la mañana a 7:00 de la noche, de lunes a viernes, con excepción de fines de semana y días festivos.

“Esta actualización busca mejorar la movilidad, reducir la congestión vehicular en horas pico y contribuir a la descontaminación ambiental de Cali. Invitamos a todos los caleños a planificar sus desplazamientos, utilizar el transporte público y respetar la nueva rotación para una movilidad más eficiente y sostenible”, manifestó Gustavo Orozco, secretario de Movilidad Distrital.

Operativos de control en el primer día del año con el nuevo pico y placa en Cali
Por incumplir la norma podría recibir multas. Foto: Raúl Palacios

Según lo estipulado, para este jueves 5 de marzo de 2026, los vehículos que tendrán restricción son aquellos con que finalicen en 7 y 8 en la placa.

Vehículos exentos (principales)

  • Vehículos de emergencia y socorro (ambulancias, bomberos, Cruz Roja, etc.).
  • Servicio oficial, diplomáticos y consulares.
  • Vehículos que transporten personas con discapacidad o movilidad reducida (con acreditación).
  • Vehículos híbridos y eléctricos.
  • Los vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco (5) toneladas, según su licencia de tránsito.
  • Quienes paguen la tasa por congestión o contaminación.
  • Motocicletas.

Recomendaciones

  • Consultar canales oficiales de la Secretaría de Movilidad.
  • Usar apps autorizadas para verificar la restricción.
  • Preferir MIO, taxis o medios alternativos como la bicicleta.

