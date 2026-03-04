Furor por el Giro de Rigo en Cali: carrera reunirá competidores de 35 países y moverá el turismo local; estas son las fecha clave

En noviembre, Cali recibirá a miles de ciclistas que desde ya se preparan para competir en el Giro de Rigo, una carrera impulsada por el ciclista colombiano campeón del mundo. Aunque la última etapa de boletería se vendió en su totalidad, los interesados deben permanecer atentos a los eventos y a posibles nuevas aperturas para esta competencia.

Cundinamarca vive el Gran Fondo Giro d’Italia 2026 con rutas exigentes, turismo y cultura en municipios cercanos a Bogotá

El evento tendrá lugar el domingo 1 de noviembre de este año, y habrá dos categorías: ‘Reto salsa’, que será un recorrido de 180 kilómetros, saliendo desde Cali y pasando por lugares como Dagua, Loboguerrero, Mediacanoa y Yumbo.

La segunda categoría, llamada ‘Reto caña’, tiene 68 kilómetros de distancia y recorre lugares como Bitaco, La Cumbre y Santa Inés desde Cali.

“¡Mijitos! Siempre he querido que se sientan como ciclistas profesionales por un día, desde que se nos ocurrió esta idea quería traer a Colombia la mejor experiencia para ustedes, es por eso que en El Giro de Rigo se sentirán como me sentí yo cuando corrí una de las grandes, la idea de todo esto es que se lleven un recuerdo que nunca vayan a olvidar“, se lee en la página web del giro.

Las personas inscritas recibirán la camiseta oficial de la carrera, un kit, almuerzo, masaje de recuperación, premios, medalla de participación, asistencia mecánica para las bicicletas. Además el evento contarán con shows en vivo de música, el lugar es pet friendly, también se contará con una zona infantil, parqueadero de bicicletas, un museo dedicado al deporte y habrá charlas de Rigo y otros invitados.

Foto: Go Rigo Go

Cali es ahora un punto clave de los eventos deportivos a nivel internacional, pues recibirá alrededor de 10 mil competidores de 35 países y de todos los departamentos de Colombia. Ante la situación, la Secretaría de Turismo de Cali señaló que este hecho responde a la iniciativa de llamar la atención para llevar a cabo eventos deportivos y turísticos en la ciudad.

Sectores clave como la hotelería, gastronomía y transporte anticipan un impacto directo para esas fechas, pues Cali será el epicentro deportivo durante el primer fin de semana de noviembre. No solo asisten los competidores, sino también sus familias, amigos o incluso fanáticos del deporte para ser parte del Giro de Rigo.