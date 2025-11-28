Suscribirse

Conductores, atentos a medidas de movilidad extra para este fin de semana en Bogotá: confirmaron los horarios y restricciones

Múltiples eventos deportivos y culturales se desarrollarán en diferentes puntos de la capital. El concierto de Dua Lipa, el más llamativo.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

28 de noviembre de 2025, 12:26 p. m.
Bogotá tendrá diferentes cierres viales por cuenta del concierto de Dua Lipa y otros eventos masivos durante el fin de semana.
Bogotá tendrá diferentes cierres viales por cuenta del concierto de Dua Lipa y otros eventos masivos durante el fin de semana. | Foto: Getty / Montaje Semana

Este fin de semana Bogotá recibirá varios eventos masivos en distintos puntos de la ciudad, lo que incrementará la demanda sobre la movilidad en estos sectores.

Contexto: Más de 20.000 vehículos están a punto de ser inmovilizados en Bogotá: agentes tienen la lista
Trancon vía la calera, arreglos
A los múltiples frentes de obra se suman algunos cierres y desvíos producto de los diferentes eventos culturales y deportivos que se desarrollarán en Bogotá. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

Debido a esto, el Distrito informó a los conductores sobre los cierres, desvíos y ajustes operativos que se implementarán para gestionar el tráfico, ordenar los flujos vehiculares y garantizar desplazamientos más seguros y fluidos para quienes circulan por las zonas aledañas.

“Para que estas medidas sean efectivas, hacemos un llamado a la corresponsabilidad. Recordamos a los conductores que deben acatar el llamado del personal en vía, no estacionar en lugares prohibidos y, preferiblemente, hacer uso del transporte público para asistir a eventos masivos”, señaló la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

Viernes con varios conciertos

Este viernes habrá dos conciertos en el mismo sector: Dua Lipa llega a Bogotá con su Radical Optimism Tour, en el Estadio Nemesio Camacho “El Campín”. Para que este evento se desarrolle de manera óptima, se dispondrán los siguientes cierres:

  • Transversal 28, entre la carrera 28 y la calle 57.
  • Calle 53B Bis, entre la carrera 28 y la Av. NQS.
  • Calle 57A, entre la Av. NQS y el acceso al parqueadero de la tribuna norte.

Entre tanto, en el Movistar Arena se presentará el cantante Yandel. En este punto, también se gestionará el tráfico con las medidas habituales para este tipo de eventos: la diagonal 61C, entre la carrera 28 y la calle 57A, estará habilitada para el acceso al escenario, sin afectar la circulación hacia el oriente.

La zona estará acompañada por el Cuerpo de Agentes Civiles de Tránsito y Guías de Movilidad, para evitar contratiempos de movilidad antes, durante y después de cada evento.

Contexto: Galán confirmó nueva medida de movilidad para Bogotá: motociclistas, ciclistas y conductores, atentos a nuevo movimiento
Dua Lipa regresará a Colombia.
Dua Lipa se presentará en Bogotá este viernes, 28 de noviembre. | Foto: Getty Images

El sábado habrá cuatro eventos masivos

Durante este día, El Campín recibirá el Megaland Music Fest 2025 y el Movistar Arena será el escenario del evento La Cantina de Sírvalo Pues. Para ambos eventos, se mantendrán las medidas mencionadas previamente.

En el Centro de eventos de Mundo Aventura se realizará Bogotá es Más Salsa y en la Plaza de Bolívar se vivirá el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto. No obstante, no habrá cierres ni desvíos a causa de estos eventos, pero sí presencia de personal en vía gestionando el tráfico de la zona.

El domingo hay carrera atlética

Este domingo se mantendrán las medidas en el Movistar Arena por el Monster Truck Bogotá Recargado 2025. Además se vivirá el partido Fortaleza vs. Atlético Bucaramanga, en el Estadio de Techo, para el cual se dispondrá de personal en vía en sectores aledaños.

Contexto: BYD le responde a Tesla y deja en evidencia falla que tiene la marca de Elon Musk: “Cambia las reglas del juego”
carrera atlética del 22 de octubre
En Bogotá se desarrollará una nueva maratón este fin de semana. | Foto: Getty Images

Adicionalmente, se desarrollará la Maratón VChallenges 42K, esta carrera contempla un recorrido que contempla cierres y habilitaciones progresivas:

TRAMO VIALTIPO DE CIERREHORA CIERREHORA HABILITACIÓN
Av. Calle 26 (calzada de servicio sur) 60 metros al occidente de la Carrera 54 
Total		12:00  del  sábado
29 de noviembre		18:00  del  sábado
29 de noviembre
Av. Calle 26 (calzada de servicio sur) entre Carrera 59 y Carrera 54Total18:00  del  sábado
29 de noviembre		14:00 del domingo
30 de noviembre
Av.    Calle     26    (calzada     de servicio sur) entre Carrera 54 y
Av. Carrera 50		Total05:00 del domingo
30 de noviembre		11:45 del domingo
30 de noviembre
Av. Carrera 50 (calzada occidental) entre Av. Calle 24 y Av. Calle 53Total05:00 del domingo
30 de noviembre		11:45 del domingo
30 de noviembre
Calle 24A (calzada norte) entre Carrera 51 y Av. Carrera 60Parcial 1 carril05:00 del domingo
30 de noviembre		07:00 del domingo
30 de noviembre
Calle 24A (calzada sur) entre Av. Carrera 60 y Carrera 51Parcial 1 carril05:00 del domingo
30 de noviembre		07:00 del domingo
30 de noviembre
Av. Carrera 60 (calzada oriental) entre Calle 24A y Av. Calle 26Total05:00 del domingo
30 de noviembre		07:00 del domingo
30 de noviembre
Carrera 52 entreCalle 24A y Av. Calle 26Total05:00 del domingo
30 de noviembre		07:00 del domingo
30 de noviembre
Av. Calle 24 (Av. la Esperanza – calzada norte) entre Carrera 52 y Av. Carrera 50Parcial 1 Carril05:00 del domingo
30 de noviembre		07:00 del domingo
30 de noviembre
Calle 44 (calzada sur) entre Av. Carrera 60 y Av. Carrera 50Cierre Total05:00 del domingo
30 de noviembre		11:35 del domingo
30 de noviembre
Av. Carrera 60 (ambas calzadas) entre Av. Calle 26 y Calle 44Cierre Total05:00 del domingo
30 de noviembre		11:30 del domingo
30 de noviembre
Av.      Carrera      60      (ambas calzadas) entre Calle 44 y Av.
Calle 53		Cierre Total05:00 del domingo
30 de noviembre		11:15 del domingo
30 de noviembre
Av. Carrera 60 (ambas calzadas) entre Av. Calle 53 y Av. Calle 63Cierre Total05:00 del domingo
30 de noviembre		11:15 del domingo
30 de noviembre
TRAMO VIALTIPO DE CIERREHORA CIERREHORA HABILITACIÓN
Av. Calle 53 (ambas calzadas) entre la Av. Carrera 60 y la Carrera 66ACierre Total05:00 del domingo
30 de noviembre		11:15 del domingo
30 de noviembre
Av. Calle 53 (calzada norte) entre Av. Carrera 60 y Carrera 57Cierre Total05:00 del domingo
30 de noviembre		11:15 del domingo
30 de noviembre
Av. Calle 53 (calzada norte) entre Carrera 57 y Av. Carrera 50Cierre carril sur05:00 del domingo
30 de noviembre		11:15 del domingo
30 de noviembre
Av. Calle 53 (calzada norte) entre Av. Carrera50 y Carrera
28		Cierre Total05:00 del domingo
30 de noviembre		11:15 del domingo
30 de noviembre
Carrera 28 entre Av. Calle 53 y Calle 53B BisCierre Total05:00 del domingo
30 de noviembre		10:35 del domingo
30 de noviembre
Calle 53B Bis entre Av. Carrera 30 (Av. NQS) y Transversal 28Cierre Total05:00 del domingo
30 de noviembre		10:35 del domingo
30 de noviembre
Transversal 28 calzada occidental) entre Calle 53B Bisy Diagonal 61CCierre Total05:00 del domingo
30 de noviembre		10:35 del domingo
30 de noviembre
Diagonal 61C entre Transversal 28 y Av. Carrera 30 (Av. NQS)Cierre Total05:00 del domingo
30 de noviembre		10:35 del domingo
30 de noviembre
Av. Carrera 30 (Av. NQS) (calzada occidental lenta) entre Diagonal 61C y Av. Calle 68Cierre Total05:00 del domingo
30 de noviembre		10:25 del domingo
30 de noviembre
 
Av. Carrera 30 (Av. NQS) entre Av. Calle 68 y Autopista Norte		Parcial dos carriles
occidental es		 
05:00 del domingo
30 de noviembre		 
10:15 del domingo
30 de noviembre
Diagonal 92 (Av. NQS) (calzada
occidental)      entre     Autopista  Norte y Av. Calle 100		Total05:00 del domingo
30 de noviembre		09:50 del domingo
30 de noviembre
Av.    Carrera     9    (Av.    NQS) (calzada occidental) entre Av.
Calle 100 y Av. Calle134		Total (dar manejo a
ciclovía)		05:00 del domingo
30 de noviembre		09:50 del domingo
30 de noviembre

