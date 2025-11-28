Conductores, atentos a medidas de movilidad extra para este fin de semana en Bogotá: confirmaron los horarios y restricciones

Este fin de semana Bogotá recibirá varios eventos masivos en distintos puntos de la ciudad, lo que incrementará la demanda sobre la movilidad en estos sectores.

A los múltiples frentes de obra se suman algunos cierres y desvíos producto de los diferentes eventos culturales y deportivos que se desarrollarán en Bogotá. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

Debido a esto, el Distrito informó a los conductores sobre los cierres, desvíos y ajustes operativos que se implementarán para gestionar el tráfico, ordenar los flujos vehiculares y garantizar desplazamientos más seguros y fluidos para quienes circulan por las zonas aledañas.

“Para que estas medidas sean efectivas, hacemos un llamado a la corresponsabilidad. Recordamos a los conductores que deben acatar el llamado del personal en vía, no estacionar en lugares prohibidos y, preferiblemente, hacer uso del transporte público para asistir a eventos masivos”, señaló la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

Viernes con varios conciertos

Este viernes habrá dos conciertos en el mismo sector: Dua Lipa llega a Bogotá con su Radical Optimism Tour, en el Estadio Nemesio Camacho “El Campín”. Para que este evento se desarrolle de manera óptima, se dispondrán los siguientes cierres:

Transversal 28, entre la carrera 28 y la calle 57.

Calle 53B Bis, entre la carrera 28 y la Av. NQS.

Calle 57A, entre la Av. NQS y el acceso al parqueadero de la tribuna norte.

Entre tanto, en el Movistar Arena se presentará el cantante Yandel. En este punto, también se gestionará el tráfico con las medidas habituales para este tipo de eventos: la diagonal 61C, entre la carrera 28 y la calle 57A, estará habilitada para el acceso al escenario, sin afectar la circulación hacia el oriente.

La zona estará acompañada por el Cuerpo de Agentes Civiles de Tránsito y Guías de Movilidad, para evitar contratiempos de movilidad antes, durante y después de cada evento.

Dua Lipa se presentará en Bogotá este viernes, 28 de noviembre. | Foto: Getty Images

El sábado habrá cuatro eventos masivos

Durante este día, El Campín recibirá el Megaland Music Fest 2025 y el Movistar Arena será el escenario del evento La Cantina de Sírvalo Pues. Para ambos eventos, se mantendrán las medidas mencionadas previamente.

En el Centro de eventos de Mundo Aventura se realizará Bogotá es Más Salsa y en la Plaza de Bolívar se vivirá el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto. No obstante, no habrá cierres ni desvíos a causa de estos eventos, pero sí presencia de personal en vía gestionando el tráfico de la zona.

El domingo hay carrera atlética

Este domingo se mantendrán las medidas en el Movistar Arena por el Monster Truck Bogotá Recargado 2025. Además se vivirá el partido Fortaleza vs. Atlético Bucaramanga, en el Estadio de Techo, para el cual se dispondrá de personal en vía en sectores aledaños.

En Bogotá se desarrollará una nueva maratón este fin de semana. | Foto: Getty Images

Adicionalmente, se desarrollará la Maratón VChallenges 42K, esta carrera contempla un recorrido que contempla cierres y habilitaciones progresivas:

TRAMO VIAL TIPO DE CIERRE HORA CIERRE HORA HABILITACIÓN Av. Calle 26 (calzada de servicio sur) 60 metros al occidente de la Carrera 54

Total 12:00 del sábado

29 de noviembre 18:00 del sábado

29 de noviembre Av. Calle 26 (calzada de servicio sur) entre Carrera 59 y Carrera 54 Total 18:00 del sábado

29 de noviembre 14:00 del domingo

30 de noviembre Av. Calle 26 (calzada de servicio sur) entre Carrera 54 y

Av. Carrera 50 Total 05:00 del domingo

30 de noviembre 11:45 del domingo

30 de noviembre Av. Carrera 50 (calzada occidental) entre Av. Calle 24 y Av. Calle 53 Total 05:00 del domingo

30 de noviembre 11:45 del domingo

30 de noviembre Calle 24A (calzada norte) entre Carrera 51 y Av. Carrera 60 Parcial 1 carril 05:00 del domingo

30 de noviembre 07:00 del domingo

30 de noviembre Calle 24A (calzada sur) entre Av. Carrera 60 y Carrera 51 Parcial 1 carril 05:00 del domingo

30 de noviembre 07:00 del domingo

30 de noviembre Av. Carrera 60 (calzada oriental) entre Calle 24A y Av. Calle 26 Total 05:00 del domingo

30 de noviembre 07:00 del domingo

30 de noviembre Carrera 52 entreCalle 24A y Av. Calle 26 Total 05:00 del domingo

30 de noviembre 07:00 del domingo

30 de noviembre Av. Calle 24 (Av. la Esperanza – calzada norte) entre Carrera 52 y Av. Carrera 50 Parcial 1 Carril 05:00 del domingo

30 de noviembre 07:00 del domingo

30 de noviembre Calle 44 (calzada sur) entre Av. Carrera 60 y Av. Carrera 50 Cierre Total 05:00 del domingo

30 de noviembre 11:35 del domingo

30 de noviembre Av. Carrera 60 (ambas calzadas) entre Av. Calle 26 y Calle 44 Cierre Total 05:00 del domingo

30 de noviembre 11:30 del domingo

30 de noviembre Av. Carrera 60 (ambas calzadas) entre Calle 44 y Av.

Calle 53 Cierre Total 05:00 del domingo

30 de noviembre 11:15 del domingo

30 de noviembre Av. Carrera 60 (ambas calzadas) entre Av. Calle 53 y Av. Calle 63 Cierre Total 05:00 del domingo

30 de noviembre 11:15 del domingo

30 de noviembre