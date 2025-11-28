Vehículos
Conductores, atentos a medidas de movilidad extra para este fin de semana en Bogotá: confirmaron los horarios y restricciones
Múltiples eventos deportivos y culturales se desarrollarán en diferentes puntos de la capital. El concierto de Dua Lipa, el más llamativo.
Este fin de semana Bogotá recibirá varios eventos masivos en distintos puntos de la ciudad, lo que incrementará la demanda sobre la movilidad en estos sectores.
Debido a esto, el Distrito informó a los conductores sobre los cierres, desvíos y ajustes operativos que se implementarán para gestionar el tráfico, ordenar los flujos vehiculares y garantizar desplazamientos más seguros y fluidos para quienes circulan por las zonas aledañas.
“Para que estas medidas sean efectivas, hacemos un llamado a la corresponsabilidad. Recordamos a los conductores que deben acatar el llamado del personal en vía, no estacionar en lugares prohibidos y, preferiblemente, hacer uso del transporte público para asistir a eventos masivos”, señaló la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.
Viernes con varios conciertos
Este viernes habrá dos conciertos en el mismo sector: Dua Lipa llega a Bogotá con su Radical Optimism Tour, en el Estadio Nemesio Camacho “El Campín”. Para que este evento se desarrolle de manera óptima, se dispondrán los siguientes cierres:
- Transversal 28, entre la carrera 28 y la calle 57.
- Calle 53B Bis, entre la carrera 28 y la Av. NQS.
- Calle 57A, entre la Av. NQS y el acceso al parqueadero de la tribuna norte.
Entre tanto, en el Movistar Arena se presentará el cantante Yandel. En este punto, también se gestionará el tráfico con las medidas habituales para este tipo de eventos: la diagonal 61C, entre la carrera 28 y la calle 57A, estará habilitada para el acceso al escenario, sin afectar la circulación hacia el oriente.
La zona estará acompañada por el Cuerpo de Agentes Civiles de Tránsito y Guías de Movilidad, para evitar contratiempos de movilidad antes, durante y después de cada evento.
El sábado habrá cuatro eventos masivos
Durante este día, El Campín recibirá el Megaland Music Fest 2025 y el Movistar Arena será el escenario del evento La Cantina de Sírvalo Pues. Para ambos eventos, se mantendrán las medidas mencionadas previamente.
En el Centro de eventos de Mundo Aventura se realizará Bogotá es Más Salsa y en la Plaza de Bolívar se vivirá el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto. No obstante, no habrá cierres ni desvíos a causa de estos eventos, pero sí presencia de personal en vía gestionando el tráfico de la zona.
El domingo hay carrera atlética
Este domingo se mantendrán las medidas en el Movistar Arena por el Monster Truck Bogotá Recargado 2025. Además se vivirá el partido Fortaleza vs. Atlético Bucaramanga, en el Estadio de Techo, para el cual se dispondrá de personal en vía en sectores aledaños.
Adicionalmente, se desarrollará la Maratón VChallenges 42K, esta carrera contempla un recorrido que contempla cierres y habilitaciones progresivas:
|TRAMO VIAL
|TIPO DE CIERRE
|HORA CIERRE
|HORA HABILITACIÓN
|Av. Calle 26 (calzada de servicio sur) 60 metros al occidente de la Carrera 54
|
Total
|12:00 del sábado
29 de noviembre
|18:00 del sábado
29 de noviembre
|Av. Calle 26 (calzada de servicio sur) entre Carrera 59 y Carrera 54
|Total
|18:00 del sábado
29 de noviembre
|14:00 del domingo
30 de noviembre
|Av. Calle 26 (calzada de servicio sur) entre Carrera 54 y
Av. Carrera 50
|Total
|05:00 del domingo
30 de noviembre
|11:45 del domingo
30 de noviembre
|Av. Carrera 50 (calzada occidental) entre Av. Calle 24 y Av. Calle 53
|Total
|05:00 del domingo
30 de noviembre
|11:45 del domingo
30 de noviembre
|Calle 24A (calzada norte) entre Carrera 51 y Av. Carrera 60
|Parcial 1 carril
|05:00 del domingo
30 de noviembre
|07:00 del domingo
30 de noviembre
|Calle 24A (calzada sur) entre Av. Carrera 60 y Carrera 51
|Parcial 1 carril
|05:00 del domingo
30 de noviembre
|07:00 del domingo
30 de noviembre
|Av. Carrera 60 (calzada oriental) entre Calle 24A y Av. Calle 26
|Total
|05:00 del domingo
30 de noviembre
|07:00 del domingo
30 de noviembre
|Carrera 52 entreCalle 24A y Av. Calle 26
|Total
|05:00 del domingo
30 de noviembre
|07:00 del domingo
30 de noviembre
|Av. Calle 24 (Av. la Esperanza – calzada norte) entre Carrera 52 y Av. Carrera 50
|Parcial 1 Carril
|05:00 del domingo
30 de noviembre
|07:00 del domingo
30 de noviembre
|Calle 44 (calzada sur) entre Av. Carrera 60 y Av. Carrera 50
|Cierre Total
|05:00 del domingo
30 de noviembre
|11:35 del domingo
30 de noviembre
|Av. Carrera 60 (ambas calzadas) entre Av. Calle 26 y Calle 44
|Cierre Total
|05:00 del domingo
30 de noviembre
|11:30 del domingo
30 de noviembre
|Av. Carrera 60 (ambas calzadas) entre Calle 44 y Av.
Calle 53
|Cierre Total
|05:00 del domingo
30 de noviembre
|11:15 del domingo
30 de noviembre
|Av. Carrera 60 (ambas calzadas) entre Av. Calle 53 y Av. Calle 63
|Cierre Total
|05:00 del domingo
30 de noviembre
|11:15 del domingo
30 de noviembre
|TRAMO VIAL
|TIPO DE CIERRE
|HORA CIERRE
|HORA HABILITACIÓN
|Av. Calle 53 (ambas calzadas) entre la Av. Carrera 60 y la Carrera 66A
|Cierre Total
|05:00 del domingo
30 de noviembre
|11:15 del domingo
30 de noviembre
|Av. Calle 53 (calzada norte) entre Av. Carrera 60 y Carrera 57
|Cierre Total
|05:00 del domingo
30 de noviembre
|11:15 del domingo
30 de noviembre
|Av. Calle 53 (calzada norte) entre Carrera 57 y Av. Carrera 50
|Cierre carril sur
|05:00 del domingo
30 de noviembre
|11:15 del domingo
30 de noviembre
|Av. Calle 53 (calzada norte) entre Av. Carrera50 y Carrera
28
|Cierre Total
|05:00 del domingo
30 de noviembre
|11:15 del domingo
30 de noviembre
|Carrera 28 entre Av. Calle 53 y Calle 53B Bis
|Cierre Total
|05:00 del domingo
30 de noviembre
|10:35 del domingo
30 de noviembre
|Calle 53B Bis entre Av. Carrera 30 (Av. NQS) y Transversal 28
|Cierre Total
|05:00 del domingo
30 de noviembre
|10:35 del domingo
30 de noviembre
|Transversal 28 calzada occidental) entre Calle 53B Bisy Diagonal 61C
|Cierre Total
|05:00 del domingo
30 de noviembre
|10:35 del domingo
30 de noviembre
|Diagonal 61C entre Transversal 28 y Av. Carrera 30 (Av. NQS)
|Cierre Total
|05:00 del domingo
30 de noviembre
|10:35 del domingo
30 de noviembre
|Av. Carrera 30 (Av. NQS) (calzada occidental lenta) entre Diagonal 61C y Av. Calle 68
|Cierre Total
|05:00 del domingo
30 de noviembre
|10:25 del domingo
30 de noviembre
|
Av. Carrera 30 (Av. NQS) entre Av. Calle 68 y Autopista Norte
|Parcial dos carriles
occidental es
|
05:00 del domingo
30 de noviembre
|
10:15 del domingo
30 de noviembre
|Diagonal 92 (Av. NQS) (calzada
occidental) entre Autopista Norte y Av. Calle 100
|Total
|05:00 del domingo
30 de noviembre
|09:50 del domingo
30 de noviembre
|Av. Carrera 9 (Av. NQS) (calzada occidental) entre Av.
Calle 100 y Av. Calle134
|Total (dar manejo a
ciclovía)
|05:00 del domingo
30 de noviembre
|09:50 del domingo
30 de noviembre