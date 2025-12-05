Conductores y motociclistas, atentos a oleada de operativos que viene en Bogotá: conozca zonas y horarios

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, junto con la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, indicaron cómo se desarrollarán los operativos de movilidad para mejorar la circulación de vehículos durante este último mes del año, donde por lo general la congestión es mayor.

Pico y placa en Bogotá. | Foto: COLPRENSA

Según expresó la funcionaria, es clave señalar que los operativos se centrarán en hacer respetar el espacio público, en especial donde se presentan grandes aglomeraciones de personas y vehículos.

“Estaremos en zonas de alta aglomeración donde vamos a estar con eventos de cultura, también en centros comerciales y zonas críticas en temas de recuperación del espacio público”, dijo Díaz.

De igual forma, confirmó que se realizarán 200 operativos semanales enfocados en el control de velocidad y de conductores en estado de embriaguez.

“Tendremos 200 controles semanales en temas de seguridad vial en y exceso de velocidad; vamos a estar en donde tenemos la mayor criticidad en términos de siniestralidad vial históricamente, particularmente fines de semana en hora s de la madrugada y durante las festividades, novenas, celebración de navidad y de Año Nuevo; vamos a estar presentes en vía en horas de la noche y la madrugada", agregó Díaz.

Por su parte, el alcalde Galán indicó que las medidas de control se van a extremar durante esta temporada decembrina y de fin de año con el fin de garantizar que las muertes en incidentes de tránsito donde se vea involucradas personas en estado de embriaguez sigan ocurriendo.

Agentes Civiles de Tránsito y Policías de Tránsito en operativo de control de alcoholemia | Foto: Secretaría de Movilidad

“Los controles van dirigidos, obviamente, al control de velocidad para disminuir el riesgo de accidentalidad, pero especialmente al control de la embriaguez, porque tenemos que proteger vidas en Bogotá”, dijo Galán.

El alcalde fue enfático en señalar que pese a que hay sectores que no comparten las medidas de control impartidas por las autoridades, se llevarán a cabo estas acciones para reducir el riesgo de accidentes de tránsito.

“Vamos a hacer control. Hay gente a la que no le gusta el control. Vamos a hacerlo y a fortalecer esos controles para garantizar que reducimos el riesgo de que ocurran accidente donde hay personas involucradas por conducir en estado de embriaguez”, enfatizó el alcalde.

Se levanta pico y placa para fin de año

Galán también confirmó que la medida del pico y placa será levantada por dos días, con el fin de facilitar la salida y llegada de viajeros a la capital durante las fiestas de fin de año.

Los operativos se centrarán en zonas puntuales identificadas por las autoridades. | Foto: Tomado de x @SectorMovilidad

Según el mandatario el pico y placa se levantará los viernes 26 de diciembre y 2 de enero, con el fin de permitir que los viajeros puedan planear sus desplazamientos y puedan disfrutar de un fin de semana largo en Navidad y Año Nuevo.