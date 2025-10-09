Suscribirse

Este es el mejor mes para comprar carro en Colombia: con estos trucos, su dinero puede rendir más que en otras temporadas

La venta de carros en el país sigue teniendo un buen comportamiento; aprovechar los momentos clave del año le ayuda a gastar mejor el dinero.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

9 de octubre de 2025, 6:48 p. m.
Frente a la dificultad de tener un vehículo nuevo muy costoso y la falta de disponibilidad, el consumidor opta por el usado.
La venta de carros nuevos en Colombia sigue repuntando; se espera un cierre de año con cifras superiores a las de 2024. | Foto: iStock

La venta de carros en Colombia, durante 2025, sigue repuntando; en solo septiembre se matricularon 24.862 unidades, un 45.2 % que en el mismo periodo del año anterior, para un total de 175.025 vehículos nuevos en lo que va del año.

Los nuevos automotores harán parte del inventario de la Sijín y servirán de apoyo en las diferentes tareas que realizan en la ciudad.
La venta de carros significa para el país un importante impulso en materia económica. | Foto: Alcaldía de Cali

Estas cifras hacen prever que se podrá superar las 200.000 unidades vendidas en 2024, teniendo en cuenta que faltan los últimos meses del año, en los cuales se realizarán importantes eventos como El Salón del Automóvil de Bogotá.

¿Cuál es el mejor mes para comprar carro en Colombia?

Diferentes expertos, y según el comportamiento del mercado en los últimos años, meses como noviembre y diciembre suelen ser los que más aumentan las ventas.

Una de las razones que les permiten a los compradores encontrar una oferta llamativa durante esta temporada obedece a que los concesionarios y las marcas entran en la recta final del año y está de por medio el cumplimiento de sus metas.

Para ello, y según el comportamiento de los meses anteriores, deciden ajustar sus estrategias o promover ciertos beneficios para atraer más clientes.

Familias de Cali y el Valle están más dispuestas a comprar carro propio.
La compra de carros suele tener mejor comportamiento en los últimos meses del año. | Foto: 123 Rf

De igual forma, la liquidación de inventario también comienza a jugar un papel importante; los vehículos se envejecen y deprecian, y a un concesionario no le conviene tener estacionados vehículos de modelos anteriores, razón por la que impulsan la venta de estas referencias.

Otro de los factores que hace atractiva la compra de carro durante noviembre o diciembre es la realización de diferentes ferias como El Salón del Automóvil de Bogotá, que para el mercado colombiano es supremamente importante y resulta un impulso relevante de cara al cierre del año.

¿Es bueno comprar carro a mitad de año?

En Colombia, los trabajadores reciben a mitad de año, junio o julio, la famosa prima de servicios, dinero extra que muchas personas deciden invertir en un vehículo nuevo y que los concesionarios aprovechan para lanzar diferentes promociones.

Comprar un carro requiere, no solo una inversión, sino una planeación estratégica para que la inversión sea la mejor.
Comprar un carro requiere, no solo una inversión, sino una planeación estratégica para que la inversión sea la mejor. | Foto: Getty Images

De igual forma, las metas semestrales, como las anuales, también juegan un papel importante en este negocio.

Al hacer un balance a mitad de año, las compañías evalúan y toman decisiones sobre sus proyecciones para los próximos seis meses, por lo que pueden crear eventos o llamativas promociones para impulsar la venta de vehículos en los meses de junio y julio.

¿Le va bien a la venta de carros en enero y febrero?

Estos meses son particulares, pues en la gran mayoría de los hogares hay gastos extra como impuestos, matrículas de colegio o universidades y útiles escolares.

Sin embargo, también son aprovechados por los vendedores para impulsar promociones del año anterior que pueden resultar siendo atractivas.

Trucos para lograr un descuento a la hora de comprar un carro

Los últimos días de mes, cuando los concesionarios se ven presionados para cumplir las metas estipuladas, es un buen momento para negociar; puede que el precio no baje mucho, pero se pueden lograr algunos obsequios como matrícula, tapetes o accesorios de lujo que dan un valor agregado.

De igual forma, en bueno realizar una investigación del mercado, para tomar le mejor decisión; esto pude tardar varios meses, pero le permitirá al interesado encontrar un vehículo que se ajuste a su presupuesto.

Otra estrategia clave es, en caso de necesitar un crédito, anticiparse a este trámite y visitar las salas de ventas ya con un monto preaprobado, lo que mejorará el poder de negociación a al hora de definir.

