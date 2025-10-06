Los 10 carros eléctricos más vendidos en Colombia durante septiembre y en lo que va de 2025

De acuerdo con la información de matrículas suministrada por el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), entre enero y septiembre de 2025 se matricularon 12.366 vehículos eléctricos nuevos, presentando un incremento del mercado del 170 % respecto al mismo periodo del año 2024.

En cuanto a los vehículos híbridos, entre enero y septiembre de 2025 se registraron 46.352 unidades, con un crecimiento del 63,1 % respecto al mismo periodo del año 2024.

En septiembre del 2025, la venta de vehículos eléctricos creció en un 151 % respecto al mismo mes del 2024 con un total de 1.858 unidades vendidas, lo que representa el 7,5 % del total de vehículos vendidos durante este último mes.

Los carros eléctricos siguen ganando terreno en el mercado colombiano. | Foto: Getty Images

De igual forma, la venta de vehículos híbridos creció en un 72,3 % con 7.102 unidades vendidas respecto al mismo mes del 2024, obteniendo un 28,6 % del total de las unidades matriculadas en septiembre.

En el segmento de vehículos eléctricos, los SUV, automóviles y pick ups fueron los más vendidos, misma tendencia que se identificó para el caso de los híbridos.

De igual forma, las ciudades con mayor crecimiento en los registros de vehículos eléctricos en septiembre de 2025 fueron Ibagué, con un aumento del 2.200 %; Manizales, con un 1.500 %, y Zipaquirá, con un 1.300 %.

Para el caso de los híbridos, los mayores incrementos se registraron en Manizales (791 %), La Paz (267 %) y Bucaramanga (229 %).

Las 10 marcas de carros eléctricos más vendidas en septiembre

Las cinco marcas con mayor número de matrículas en el mes septiembre fueron: Byd, Chevrolet, Chery, Kia y Volvo, con participaciones de mercado en el orden de 54,3 %, 10,1 %, 5,1 %, 3,9 % y 3,3 %, representando el 76,6 % del total de vehículos eléctricos matriculados en el noveno mes del año.

BYD: 1.008 unidades. CHEVROLET: 187 unidades. CHERY: 94 unidades. KIA: 72 unidades. VOLVO: 62 unidades. JAC: 58 unidades. FAW: 57 unidades. BMW: 54 unidades. GAC: 39 unidades. ZEEKR: 19 unidades.

La filial de BYD en Brasil anunció que termin{o cualquier relación con la contratista implicada en esta situación. | Foto: Getty Images

Las 10 marcas de carros eléctricos más vendidas durante 2025

Las cinco marcas con mayor número de matrículas entre enero y septiembre fueron: Byd, Kia, Volvo, Chery y Chevrolet con participaciones de mercado en el orden 54,0 %, 8,0 %, 6,4 %, 3,2 % y 3,2 %, representando el 75 % del total de vehículos eléctricos matriculados en lo que va corrido del año 2025.

BYD: 6.681 unidades. KIA: 995 unidades. VOLVO: 789 unidades. CHERY: 401 unidades. CHEVROLET: 398 unidades. BMW: 360 unidades. FAW: 309 unidades. RENAULT: 237 unidades. MG: 212 unidades. JAC: 212 unidades.

Los 10 carros eléctricos más vendidos durante septiembre 2025

En el mes de septiembre las participaciones por línea fueron: Byd Yuan Up con el 22,8 %, Byd Seagull con el 12,9 %, Chevrolet Spark con el 9,1 %, Byd Yuan Plus con el 8,8 % y Byd Sealion con el 4,4 % del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país; estas cinco líneas representaron el 58,1 % del total de vehículos eléctricos matriculados en el noveno mes del año.

BYD YUAN UP: 424 unidades. BYD SEAGULL: 240 unidades. CHEVROLET SPARK: 170 unidades. BYD YUAN PLUS: 164 unidades. BYD SEALION: 81 unidades. BYD SONG PLUS: 80 unidades. FAW BESTUNE: unidades. CHERY ICAR: 56 unidades. VOLVO EX30: 51 unidades. BMW IX: 51 unidades.

Colombia presenta una baja cantidad de estaciones de carga, frente al número de carros eléctricos que ya circulan en el país. | Foto: Getty Images

Los 10 carros eléctricos más vendidos en lo que va de 2025

Entre enero y septiembre las participaciones por línea fueron: Byd Yuan Up con el 27,8 %, Byd Seagull con el 15,8 %, Kia Ev5 con el 5,8 %, Volvo Ex30 con el 4,9 % y Byd Yuan Plus con el 4,3 % del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país; estas cinco líneas representaron el 58,7 % del total de vehículos eléctricos matriculados en lo que va corrido del año 2025.