Los 10 carros híbridos más vendidos en Colombia durante septiembre y en lo que va del año

De acuerdo con la información de matrículas suministrada por el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), entre enero y septiembre de 2025 se matricularon 46.352 carros híbridos, con un crecimiento del 63,1% respecto al mismo periodo del año 2024.

Cabe señalar que desde 2028, el mercado de los vehículos con esta tecnología ha tenido un crecimiento exponencial; para esa época, se registraron 539 unidades, mientras que en lo que va de 2025 ya se han vendido 46.352 unidades.

Las 10 marcas de carros híbridos más vendidas en septiembre de 2025

Las cinco marcas con mayor número de matrículas en el mes septiembre fueron: Suzuki, Toyota, Mazda, Kia y Renault con participaciones de mercado en el orden de 20,9 %, 14,6 %, 10,6 %, 10,6 % y 8,3 % representando el 65% del total de vehículos híbridos matriculados en el noveno mes del año.

Los vehículos híbridos siguen ganando seguidores en el mercado colombiano. | Foto: Getty

SUZUKI: 1.482 unidades. TOYOTA: 1.039 unidades. MAZDA: 755 unidades. KIA: 750 unidades. RENAULT: 586 unidades. HYUNDAI: 456 unidades. NISSAN: 283 unidades. FORD: 265 unidades. MERCEDES BENZ: 231 unidades. BMW: 169 unidades.

Las 10 marcas de carros híbridos más vendidas en lo que va de 2025

Las cinco marcas con mayor número de matrículas entre enero y septiembre fueron: Toyota, Suzuki, Mazda, Kia y Renault con participaciones de mercado en el orden 23,3 %, 16,4 %, 13,1 %, 7,4 % y 7,3 % representando el 67,5% del total de vehículos híbridos matriculados en lo que va corrido del año 2025.

TOYOTA: 10.817 unidades. SUZUKI: 7.618 unidades. MAZDA: 6.051 unidades. KIA: 3.431 unidades. RENAULT: 3.377 unidades. HYUNDAI: 3.321 unidades. FORD: 1.996 unidades. NISSAN: 1.588 unidades. MERCEDES BENZ: 1.467 unidades. SUBARU: 1.026 unidades.

La venta de carros con tecnologías limpias sigue en aumento en Colombia. | Foto: 123 Rf

Los 10 carros híbridos más vendidos en septiembre de 2025

En el mes de septiembre las participaciones por línea fueron: Mazda Cx-30 con el 9,0 %, Suzuki Swift con el 6,8 %, Toyota Corolla Cross con el 6,7 %, Kia Sportage con el 6,2 % y Toyota Corolla con el 5,0 % del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas de vehículos híbridos en el país; estas cinco líneas representaron el 33,7% del total de vehículos híbridos matriculados en el noveno mes del año.

MAZDA CX-30: 641 unidades. SUZUKI SWIFT: 482 unidades. TOYOTA COROLLA CROSS: 475 unidades. KIA SPORTAGE: 438 unidades. TOYOTA COROLLA: 354 unidades. SUZUKI FRONX: 349 unidades. RENAULT ARKANA: 329 unidades. SUZUKI NEW SCROSS: 316 unidades. NISSAN X-TRAIL: 283 unidades. RENAULT DUSTER: 246 unidades.

Los 10 carros híbridos más vendidos en lo que va de 2025

Entre enero y septiembre las participaciones por línea fueron: Toyota Corolla Cross con 14,5 %, Mazda CX-30 con el 10,4 %, Suzuki Swift con el 6,1 %, Renault Arkana con el 5,5 % y Toyota Corolla con el 4,5 % del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas de vehículos híbridos en el país; estas cinco líneas representaron el 41% del total de vehículos híbridos matriculados en lo que va corrido del año 2025.

Algunos carros híbridos priman el uso del motor a combustión; en otros la carga es repartida. | Foto: Getty Images