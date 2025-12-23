Evite multas: así regirá el pico y placa en Bogotá este miércoles 24 de diciembre, día de Navidad

La medida de pico y placa en Bogotá regirá este miércoles 24 de diciembre de 2025, de acuerdo con el calendario establecido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

La entidad recordó a la ciudadanía en general los horarios y números de placas habilitados para circular, tanto para vehículos particulares como para taxis, con el fin de evitar multas de tránsito por incumplir la norma.

Según la información oficial, los vehículos particulares que podrán movilizarse durante la jornada serán aquellos cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0. El horario de restricción para este tipo de automotores irá de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

En cuanto a los taxis podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0. Para este servicio, la medida aplicará entre las 5:30 a. m. y las 9:00 p. m., según lo establecido por la SDM.

La entidad recordó a los conductores que existe la opción del pico y placa solidario, una modalidad que permite circular sin restricción mediante un pago autorizado.

“Los usuarios que quieran ser exentos del pico y placa pueden registrarse en la página de la Secretaría Distrital de Movilidad y conocer el Pico y Placa Solidario, la modalidad con la que usted puede pagar para usar su vehículo en Bogotá sin ninguna restricción”, indicó la Secretaría.

Así mismo, se advirtió que el único canal oficial para adquirir y pagar el permiso es la plataforma de la SDM, accesible exclusivamente a través del sitio web www.movilidadbogota.gov.co. La única forma de pago habilitada es mediante el botón de PSE disponible dentro de la página oficial.