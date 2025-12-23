VEHÍCULOS

Evite multas: así regirá el pico y placa en Bogotá este miércoles 24 de diciembre, día de Navidad

Conozca las restricciones para vehículos particulares y taxis.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Redacción Vehículos
23 de diciembre de 2025, 2:39 p. m.
Pico y placa en la capital del país.
Pico y placa en la capital del país. Foto: Alcaldía de Bogotá

La medida de pico y placa en Bogotá regirá este miércoles 24 de diciembre de 2025, de acuerdo con el calendario establecido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

La entidad recordó a la ciudadanía en general los horarios y números de placas habilitados para circular, tanto para vehículos particulares como para taxis, con el fin de evitar multas de tránsito por incumplir la norma.

No se deje multar por desprevenido: conozca cada cuánto debe cambiar el extintor del carro y a reconocer si está dañado

Según la información oficial, los vehículos particulares que podrán movilizarse durante la jornada serán aquellos cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0. El horario de restricción para este tipo de automotores irá de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

En cuanto a los taxis podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0. Para este servicio, la medida aplicará entre las 5:30 a. m. y las 9:00 p. m., según lo establecido por la SDM.

Vehículos

Pico y placa en Cali rota para este miércoles, 24 de diciembre; revise horarios y restricciones para evitar multas

Vehículos

Parqueadero gratis para carros eléctricos en Bogotá: estos son los puntos donde puede estacionar sin pagar un peso

Vehículos

Cómo prender un carro empujado: el error que muchos cometen y no permite una maniobra exitosa

Vehículos

El orden correcto en que se deben conectar los cables de inicio para encender un carro que se quedó sin batería

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este martes, 23 de diciembre: así están las principales vías de la ciudad

Vehículos

BYD vuelve a sorprender: esta es la nueva forma como permitirá la recarga de sus carros eléctricos; dueños podrían ganar dinero

Vehículos

Rota pico y placa en Cali este martes, 23 de diciembre; verifique si puede sacar su carro

Vehículos

Pico y placa en Bogotá rotará el martes 23 de diciembre: Así funcionará

Vehículos

Levantan pico y placa en Medellín para fin de año: Alcaldía explicó cuándo deja de operar y día en que regresa; hay multas

Vehículos

Así funcionará la medida de pico y placa en Medellín durante este viernes, 19 de diciembre: evite multas

La entidad recordó a los conductores que existe la opción del pico y placa solidario, una modalidad que permite circular sin restricción mediante un pago autorizado.

En promedio, en Bogotá se colocan 15 comparendos diarios por pasarse semáforos en rojo. infracciones más caras

“Los usuarios que quieran ser exentos del pico y placa pueden registrarse en la página de la Secretaría Distrital de Movilidad y conocer el Pico y Placa Solidario, la modalidad con la que usted puede pagar para usar su vehículo en Bogotá sin ninguna restricción”, indicó la Secretaría.

Así mismo, se advirtió que el único canal oficial para adquirir y pagar el permiso es la plataforma de la SDM, accesible exclusivamente a través del sitio web www.movilidadbogota.gov.co. La única forma de pago habilitada es mediante el botón de PSE disponible dentro de la página oficial.

Mas de Vehículos

Todos los automóviles particulares que a diario ingresen a la ciudad tendrán que ceñirse a la restricción, por lo que se recomienda a los conductores consultar con anticipación para no recibir una multa.

Pico y placa en Cali rota para este miércoles, 24 de diciembre; revise horarios y restricciones para evitar multas

Los vehículos eléctricos o híbridos enchufables son alternativas a las emisiones de CO2.

Parqueadero gratis para carros eléctricos en Bogotá: estos son los puntos donde puede estacionar sin pagar un peso

Empujar un carro que no arranca solo funciona con vehículos antiguos, en modelos modernos se puede generar serios daños.

Cómo prender un carro empujado: el error que muchos cometen y no permite una maniobra exitosa

Así funciona la medida de pico y placa en la capital del país para este martes.

Evite multas: así regirá el pico y placa en Bogotá este miércoles 24 de diciembre, día de Navidad

Bateria del carro

El orden correcto en que se deben conectar los cables de inicio para encender un carro que se quedó sin batería

Es importante tener en cuenta las fechas de pago del impuesto de vehículo en las diferentes ciudades del país.

Movilidad en Bogotá para este martes, 23 de diciembre: así están las principales vías de la ciudad

Autoridades brasileñas frenaron la construcción de la planta de BYD en ese país por supuestas prácticas de esclavitud; contratista encargado de los empleados rechazó las acusaciones.

BYD vuelve a sorprender: esta es la nueva forma como permitirá la recarga de sus carros eléctricos; dueños podrían ganar dinero

Operativos de control en el primer día del año con el nuevo pico y placa en Cali

Rota pico y placa en Cali este martes, 23 de diciembre; verifique si puede sacar su carro

Incremento del diésel

Sorpresivo aumento del diésel para fin de año, ¿qué pasará con al precio de la gasolina?

Los carros autónomos contribuyeron al caos vivido durante el apagón en San Francisco, Estados Unidos.

La alarmante reacción de los autos autónomos durante el apagón en San Francisco; Tesla sacó ventaja de la emergencia

Noticias Destacadas