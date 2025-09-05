Suscribirse

Honda Prelude, el regreso de uno de los rebeldes japoneses: así luce la sexta generación de un ícono

El nuevo Honda Prelude incorpora un sistema de propulsión híbrido-eléctrico e incluye la innovadora tecnología ‘Honda S+ Shift’.

5 de septiembre de 2025, 2:07 p. m.
Prelude presenta 'Honda S+ Shift', un nuevo modo de conducción que simula una experiencia de transmisión de alto rendimiento | Foto: Tomada de hondanews.com

El esperado Honda Prelude 2026 debutó este 4 de septiembre en Estados Unidos. Esta nueva generación del cupé deportivo japonés es toda una novedad para el mercado al ser el primer modelo en combinar el galardonado sistema de propulsión híbrido-eléctrico de dos motores Honda con el chasis de alto rendimiento del icónico Civic Type R.

El Prelude ofrecerá una dirección precisa, un manejo ágil y una sensación de conducción divertida para brindar una experiencia de gran turismo cautivadora, a la vez que mantiene la comodidad para el uso diario.

Contexto: ¿Qué significan los cables rojo y negro que se usan para iniciar un carro? Este es el riesgo de conectarlos mal
Este nuevo Prelude incorpora propulsión híbrido-eléctrica, lo que garantiza desempeño y eficiencia o´ptimas. | Foto: Tomada de hondanews.com

“Estamos encantados de traer de vuelta un modelo tan icónico a la línea Honda”, declaró Jessika Laudermilk, vicepresidenta adjunta de Ventas Nacionales de Autos de Honda en Estados Unidos.

“El regreso del Prelude demuestra nuestro compromiso con los vehículos emocionantes y divertidos de conducir, y contribuirá a impulsar nuestras ventas de híbridos eléctricos en los próximos años”, agregó.

El primer Prelude electrificado de la historia está impulsado por el sistema híbrido-eléctrico de dos motores Honda, ultrasuave, sensible y de bajo consumo, presente en los galardonados modelos híbridos Civic.

Combina dos motores eléctricos grandes y potentes con un motor de gasolina de inyección directa de ciclo Atkinson de 2.0 litros y alta eficiencia para ofrecer una experiencia de conducción deportiva y obtener un consumo de combustible excepcional.

El nuevo Prelude viene con una potencia combinada de 200 caballos de fuerza y ​​un robusto par motor de 232 lb-pie que le proporciona una aceleración rápida y sensible al arrancar y al salir de las curvas.

Qué es el nuevo sistema ‘Honda S+ Shift’

La sexta generación del Prelude marca el debut de ‘Honda S+ Shift’, un innovador modo de conducción que simula la experiencia de una transmisión de alto rendimiento.

Contexto: ¿Qué pasa si le compra el carro a una persona que murió? Esto debe hacer para evitar meterse en problemas
El nuevo Honda Prelude tiene el chasis de alto rendimiento del icónico Civic Type R. | Foto: Tomada de hondanews.com

‘Honda S+ Shift’ mejora el control de cambios lineal para ofrecer la máxima participación del conductor. Mediante la gestión precisa de las revoluciones del motor y la integración de levas de cambio, Honda S+ Shift ofrece respuestas rápidas y simuladas de cambio de marcha mediante una coordinación fluida entre el motor de gasolina y el motor de alta potencia, incluyendo cambios descendentes, igualación de revoluciones y mantenimiento de marcha.

Honda ha anunciado sus planes de incorporar S+ Shift en futuros modelos de vehículos eléctricos híbridos (HEV).

Aerodinámica y diseño, punto clave

La aerodinámica avanzada confiere al nuevo Honda Prelude una apariencia sofisticada, pero robusta, con un frontal bajo y afilado, una postura amplia y una silueta suave con superficies limpias y dinámicas.

Su diseño incluye un amplio alerón inferior delantero y una superficie plana en el borde trasero del baúl, proporciona un equilibrio óptimo de carga aerodinámica delantera y trasera a altas velocidades, lo que aumenta la estabilidad.

Diseñado en Japón, el Prelude se distingue por completo, realzado por sus proporciones agresivas, un techo deportivo de doble burbuja y guardabarros ensanchados que cubren grandes rines de 19 pulgadas en Negro Berlina con acabado mecanizado y neumáticos 235/40R19.

La imponente presencia del Prelude se acentúa con sus exclusivas luces diurnas en forma de ala y las líneas horizontales dobles de sus luces traseras de ancho completo.

Contexto: Toyota da un giro clave a uno de sus modelos más populares: será esencial para el movimiento que planea la marca
El nuevo Honda Prelude, un cupé que presenta un interior llamativo y deportivo. | Foto: Tomada de hondanews.com

El diseño exterior se caracteriza por una meticulosa atención al detalle, incluyendo una rejilla de ventilación cromada en negro y detalles azules en la parte central inferior de las fascias delantera y trasera que realzan la presencia baja y deportiva del coupé.

Ese mismo color azul también se aprecia en las grandes pinzas de freno delanteras Brembo de cuatro pistones del Prelude, que le aportan estilo y una impresionante potencia de frenado.

