Vehículos

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este miércoles, 11 de marzo

Consulte cómo funcionará la medida en esta nueva jornada para la capital de Antioquia.

Redacción Vehículos
10 de marzo de 2026, 10:30 a. m.
Vigilancia del pico y placa en Medellín.
Vigilancia del pico y placa en Medellín. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

La estrategia de pico y placa en Medellín tiene como objetivo mejorar el flujo del tráfico en la ciudad y disminuir los frecuentes problemas de congestión en las principales vías.

Esta medida se aplica de acuerdo con los números de la placa de cada vehículo. En el caso de las motocicletas, la restricción se determina por el primer dígito, mientras que para los carros particulares se toma en cuenta el último número de la matrícula.

Para este miércoles 11 de marzo, considerando los ajustes establecidos para el primer semestre de 2026, la restricción operará así:

  • Carros particulares: no podrán transitar los que tengan placas terminadas en 4 y 6.
  • Motocicletas: la limitación será para las que comiencen con 4 y 6.
  • Taxis: no podrán circular aquellos cuya placa finalice en 9.
El pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá va de 5:00 a. m. a 8:00 p. m.
La medida se aplica de lunes a viernes para vehículos particulares, motos y taxis. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

La norma se aplica dentro de horarios definidos en los que ciertos vehículos no pueden movilizarse por varias zonas de la ciudad. No obstante, existen algunos corredores viales donde la medida no se aplica.

Los horarios establecidos son:

  • Carros particulares: de 5:00 a. m. a 8:00 p. m.
  • Taxis: de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

Entre las vías que no están sujetas al pico y placa durante este periodo se encuentran el Sistema Vial del Río —que incluye la Autopista Sur y la avenida Regional—, la avenida Las Palmas, el corredor de la quebrada La Iguaná entre las carreras 63 y 80, así como los cinco corregimientos de Medellín, donde la restricción no tiene vigencia.

De igual forma, algunos tipos de vehículos pueden circular sin restricción siempre que cumplan con las condiciones establecidas por las autoridades. Dentro de estos se encuentran los vehículos eléctricos, híbridos y los que funcionan con gas natural, siempre que tengan su matrícula vigente y estén debidamente registrados.

Por último, la Secretaría de Movilidad recordó que quienes incumplan la medida se exponen a una multa de $875.452 en 2026, además de la inmovilización del vehículo si la infracción es detectada durante los operativos de control.