Levantan pico y placa en Medellín para fin de año: Alcaldía explicó cuándo deja de operar y día en que regresa; hay multas

La época decembrina es utilizada por miles de colombianos para viajar por tierra, conocer diferentes pueblos y ciudades y disfrutar de los alumbrados y distintas actividades propias de la Navidad y la llegada del Año Nuevo.

Ante esto, algunas capitales se preparan para recibir cientos de viajeros y también para facilitar la salida de miles de ellos, razón por la que se adoptan medidas destinadas a mejorar la movilidad de quienes buscan irse de descanso o de hacer más cómoda la llegada de los turistas.

En Medellín, por ejemplo, la Alcaldía determinó la suspensión temporal del Pico y Placa entre el 23 de diciembre de 2025 y el 16 de enero de 2026.

Esta decisión se fundamenta en un estudio técnico que evidencia una reducción de hasta el 21 % en el flujo vehicular durante la temporada de fin de año, periodo en el que históricamente disminuye la circulación en la ciudad.

El análisis se realizó con base en datos recolectados en los principales corredores viales de Medellín, entre ellos Autopista Sur, carrera 80, avenida El Poblado, avenida Guayabal, vía Las Palmas, avenida Oriental, avenida Regional y las carreras 64 C y 65.

La información obtenida confirma que la demanda vehicular en estas fechas permite implementar la suspensión sin generar afectaciones significativas en la movilidad.

La medida de Pico y Placa retomará su vigencia habitual desde el lunes 19 de enero de 2026. A partir de esa fecha, aplicará con sanción económica, sin periodo pedagógico, para aquellas personas que la incumplan.

La secuencia numérica que se adopta para reiniciar la restricción es la misma del segundo semestre de 2025, es decir, se prohíbe la circulación entre las 5:00 a. m. y 8:00 p. m. a vehículos con placas terminadas en: 6 y 9 (lunes), 5 y 7 (martes), 1 y 8 (miércoles), 0 y 2 (jueves), 3 y 4 (viernes).

En el caso de las motocicletas aplica la misma restricción, pero con el primer número de la placa.

Se exonerarán las vías de conexión regional y nacional: la Avenida Regional, Las Palmas y la vía a Occidente. De igual forma, siguen exentos los corregimientos y las conexiones de la avenida 33 y la calle 10.

En todas las vías de los barrios se aplicará de igual manera. La avenida Regional y la Autopista Sur, en sus tramos en jurisdicción de Bello e Itagüí, no se exceptúan por decisiones autónomas de sus administraciones municipales.

De esta forma, Medellín adopta una medida que permitirá la fácil movilidad de los turistas que lleguen a la ciudad y de los habitantes que quieran moverse con tranquilidad dentro de la capital antioqueña o que planeen viajes hacia otros lugares de descanso.