El 100% de las motos más vendidas en Colombia ya incorporan tecnologías de frenado avanzadas
La adopción voluntaria de estas tecnologías coincide con una reducción del 21% en el riesgo relativo de fatalidad por cada motocicleta nueva en circulación.
18 de diciembre de 2025, 6:29 p. m.
El sistema ABS evita el bloqueo de las ruedas al frenar y reduce el riesgo de derrapes, una de las mayores causas de siniestros entre motociclistas en Colombia. Foto: 123RF
