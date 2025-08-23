Los cinco modelos que presentó Chevrolet y con los que apunta a todos los segmentos

Desde Lima, en Perú, Chevrolet presentó cinco nuevos modelos con los que reforzará su presencia en diferentes sectores, incluido el de los eléctricos, donde reveló una de sus principales novedades.

Además del Spark EUV, del que ya se conocían algunos indicios y fue el lanzamiento más esperado, la marca del corbatín reveló otros cuatro vehículos con los que le apunta a diferentes públicos.

Chevrolet Onix

Los modelos Onix y Onix Sedan presentan un diseño más refinado, con un frontal en el que destacan los nuevos faros full LED, que mejoran la iluminación en un 61 %.

El Chevrolet Onix fue otro de los modelos actualizados presentados por la marca. | Foto: Suministradas por Chevrolet.

El paragolpes delantero fue rediseñado para mejorar la estética y funcionalidad, facilitando su paso por rampas y baches. En la parte trasera, las luces del Onix Sedan son ahora translúcidas, y el Onix hatchback gana un toque deportivo con un difusor inferior del parachoques.

El gran salto está en el interior, con la introducción del cockpit virtual que está presente en modelos como Tracker: un panel digital unido a la pantalla de 11 pulgadas del MyLink, formando una superficie integrada y tecnológica. El aire acondicionado fue optimizado con inteligencia artificial, y todas las versiones ahora incluyen Wifi nativo y llave presencial como equipamiento de serie.

El nuevo Onix, sedan y hatchback, llega con el eficiente motor turbo de 1.0L con 114 Hp de potencia, un torque constante de 160 Nm y con una transmisión automática de seis marchas.

Chevrolet Tracker

La nueva Chevrolet Tracker 2026 debuta con mejoras significativas en distintos aspectos. Entre los más destacados figura su nueva identidad frontal que mejora su visual aerodinámica gracias a sus luces en dos niveles, una nueva parrilla trapezoidal y parachoques que resaltan su presencia, al igual que nuevos aros y las luces traseras rediseñadas.

Tracker conserva su motor Turbo de 1.2 litros de 130 Hp y 190 Nm de torque, acoplado a una caja automática de 6 velocidades desde su versión de entrada. Su rendimiento ha sido optimizado con mejoras en su dirección y suspensión, que colocan a este SUV en un nivel superior de confort dinámico dentro de su categoría.

La nueva Chevrolet Tracker incluyó nuevas actualizaciones en el interior. | Foto: Suministradas por Chevrolet.

Entre los equipamientos avanzados destaca su concepto de cabina digital con dos pantallas interconectadas de alta definición: una de 8 pulgadas en el panel de instrumentos y otra de 11 pulgadas para el nuevo sistema MyLink, con navegación intuitiva, proyección inalámbrica y alta velocidad de respuesta.

La conectividad incluye Wifi nativo, comandos remotos a través de la aplicación exclusiva MyChevrolet y los servicios avanzados de asistencia y seguridad de la plataforma OnStar, exclusiva de Chevrolet, que brinda soporte al conductor en situaciones de vulnerabilidad.

Chevrolet Groove

Chevrolet refuerza su presencia en el segmento de SUV, el de mayor crecimiento en toda la región, con el totalmente nuevo Chevrolet Groove. No se trata solo de una actualización, es ahora un modelo distinto, construido sobre una nueva plataforma con mayores dimensiones, mejor desempeño, más equipamiento y mayor seguridad.

El Chevrolet Groove no obedece a una actualización, sino a un vehículo que viene montado sobre una nueva plataforma. | Foto: Suministradas por Chevrolet.

Equipa un motor de 1.5 litros DOHC, 4 cilindros, con distribución variable, que entrega 98 Hp y 143 Nm de torque. Está disponible con transmisión manual de 6 velocidades (LTZ) o CVT de 8 cambios simulados (RS), priorizando eficiencia y suavidad de marcha.

Visualmente más estilizado, robusto e imponente, el nuevo Groove estrena el Black Bowtie en su parrilla frontal, una seña de identidad moderna, con líneas más agresivas y una estética que lo acerca al ADN visual de la marca.

Chevrolet Captiva EV

Hace pocos meses, Chevrolet develó la nueva Captiva EV, una nueva versión 100% eléctrica de este SUV de tamaño mediano. Este modelo global renace ahora como una SUV totalmente eléctrica que viene al mercado a entregar una experiencia integral, combinando confort, sofisticación e innovación en cada detalle. Un estilo, elegante, moderno y al mismo tiempo lleno de personalidad.

Esta versión del SUV mediano, que desde hace varios meses viene realizando rigurosas pruebas de ingeniería y desempeño en diversos caminos de la región cuenta con un motor eléctrico de 201 Hp y 310 Nm, que junto con su batería LFP de 60Kwh, entrega una autonomía de hasta 415 Km bajo el ciclo NEDC*.