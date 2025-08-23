Chevrolet Spark: lanzamiento de uno de los carros más queridos en Colombia que llega con nuevo aspecto y eléctrico ¿Cuánto vale?

En Colombia son varios los carros que han marcado la historia y uno de ellos es el Chevrolet Spark, vehículo compacto que tuvo diferentes versiones y evoluciones hasta que la firma dejó de producirlo.

Ahora, en medio del agitado mercado de vehículos, en el que las marcas han acudido a sus legendarios modelos para impulsar la transición a motores eléctricos, Chevrolet anunció el regreso del Spark, vehículo que no se parece en nada a su antecesor y que promete sacudir el mercado en el segmento de los eléctricos.

Este lanzamiento, que se suma a otros cuatro, hace parte de la ofensiva lanzada por la marca del corbatín para la segunda mitad del 2025 en Latinoamérica.

El Chevrolet SparK EUV es uno de los siete lanzamientos programados por Chevrolet para este año. | Foto: Suministradas a Semana

Chevrolet Spark, renovado y eléctrico

Tal y como anticipó a principios de este 2025, Chevrolet iniciará la venta del nuevo Spark EUV, un vehículo compacto 100% eléctrico que se destaca por su diseño, que amplía la sensación de espacio interior, y que llega con un equipamiento completo para su categoría, incluyendo el nuevo sistema Chevrolet Intelligent Driving, un conjunto avanzado de tecnologías de asistencia al conductor.

Entre las innovaciones del nuevo Spark EUV está el control de velocidad crucero adaptativo con asistente de crucero en curvas, que ajusta la velocidad al detectar caminos sinuosos, para luego recuperar la velocidad fijada previamente.

También incluye freno de estacionamiento electrónico, cámara 360°, asiento del conductor con ajuste eléctrico y espejos laterales con rebatimiento automático.

El nuevo Spark EUV cuenta con un motor eléctrico de 75KWH de potencia, que genera 100,1 Hp de potencia y un importante torque de 180 Nm, que ofrece un equilibrio interesante entre velocidad, rendimiento de carga y autonomía: acelera de 0 a 100 km/h en unos 11 segundos y su batería de 42 kWh brinda una autonomía de hasta 360 kilómetros, ideal para los trayectos diarios de la ciudad.

Su interior obedece a las nuevas tendencias minimalistas de los carros eléctricos. | Foto: Suministradas a Semana

El Spark EUV contará con más de 70 accesorios disponibles, 16 de ellos inéditos, entre los que se destacan el cargador portátil y de pared, organizador bajo capó y la iluminación ambiental.

Chevrolet escogió Lima, en Perú, para hacer el lanzamiento oficial del Spark EUV y otros cuatro modelos que llegarán a las carreteras del continente.

¿Cuánto vale el nuevo Chevrolet Spark EUV?

Con este vehículo en particular, la firma entra a competir de lleno en el segmento de los eléctricos de entrada como el BYD Seagull y también tiene atributos que pueden llevarla a competir con otros SUV de baterías como la Chery iCar y la BYD Yuan Up. Su precio llegará al país en $ 99′900.000, algo bastante llamativo para el mercado.

Se trata de un auto con un aspecto robusto y crossover. | Foto: Suministradas a Semana

El nuevo Spark sorprende por su diseño y por guardar una amplia diferencia con su antecesor, lo que resulta ser una apuesta interesante de la marca para el mercado colombiano, el cual se ha visto invadido por una amplia oferta de modelos eléctricos, tanto de marcas tradicionales, como de la gran embestida de compañías chinas que han aterrizado en el país.