Movilidad en Bogotá para este jueves, 8 de enero: así están las vías en la capital

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos, los correspondientes a la primera línea del metro.

Tarifas oficiales del Soat 2026 | Link con los precios definitivos para este año; conozca si el vendedor está autorizado

Entérese aquí cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital.

6:48 a. m.: Accidente en la Avenida El Dorado

Ambulancias atienden accidente entre una camioneta y un peatón en la Avenida El Dorado.

6:00 a. m.: Pico y placa en Bogotá

Este jueves, 8 de enero, no podrán circular vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5.

5:30 a. m.: Pico y placa para taxis

La restricción para taxis que aplica este jueves, 8 de enero, es para vehículos con placas terminadas en 9 y 0.

4:00 a. m.: TransMilenio opera con normalidad