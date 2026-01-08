Movilidad en Bogotá para este jueves, 8 de enero: así están las vías en la capital

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos, los correspondientes a la primera línea del metro.
Entérese aquí cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital.
6:48 a. m.: Accidente en la Avenida El Dorado
Ambulancias atienden accidente entre una camioneta y un peatón en la Avenida El Dorado.
#AEstaHora | Se presenta siniestro vial en la localidad de Teusaquillo entre camioneta y peatón, en la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 59. Unidades de @TransitoBta y ambulancia realizan la atención de la novedad. Grupo Guía realiza #GestiónDelTráfico. pic.twitter.com/1hxBeYXOcu— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 8, 2026
6:00 a. m.: Pico y placa en Bogotá
Este jueves, 8 de enero, no podrán circular vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5.
⚠️Importante— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 8, 2026
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día PAR:
🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
🔉Recuerda que aplica de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/UbvWq6b6ry
5:30 a. m.: Pico y placa para taxis
La restricción para taxis que aplica este jueves, 8 de enero, es para vehículos con placas terminadas en 9 y 0.
🏁#FelizJueves | #GerenciaEnVía te informa que hoy la restricción de circulación para taxis en Bogotá, es para vehículos con placas terminadas en números 9⃣ y 0⃣.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 8, 2026
🚖Recuerda que la medida rige a partir de las 🕠 5:30 a.m. hasta las 🕘 9:00 p.m. pic.twitter.com/a8tmDUShS8
4:00 a. m.: TransMilenio opera con normalidad
☀️¡Buenos días! ☀️— TransMilenio (@TransMilenio) January 8, 2026
Estamos felices de seguir acompañándote en tus recorridos por la ciudad🚌❤️
¡Disfruta el viaje! pic.twitter.com/xkG3aUutFz