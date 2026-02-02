VEHÍCULOS

Pico y placa en Bogotá 2026: ¿cambia la rotación para este martes 3 de febrero?

Las autoridades harán operativos de control.

2 de febrero de 2026, 7:59 p. m.
La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) de Bogotá dio a conocer que la medida de pico y placa en Bogotá operará este martes, 3 de febrero, para los carros con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

En tal sentido, los automóviles con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular sin restricciones.

Es de recordar que la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Así rige el pico y placa para carros particulares en Bogotá, en lo que resta de febrero:

  • Miércoles 4 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Jueves 5 de febrero: ‘Día Sin Carro y Sin Moto’ en Bogotá.
  • Viernes 6 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Sábado 7 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 8 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 9 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Martes 10 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 11 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Jueves 12 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes 13 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Sábado 14 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 15 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 16 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Martes 17 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Miércoles 18 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Jueves 19 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Viernes 20 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Sábado 21 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 22 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 23 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Martes 24 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 25 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Jueves 26 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes 27 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Sábado 28 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
Pico y placa para taxis

Entre tanto, para los taxis, el martes 3 de febrero, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 3 y 4.

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

En el caso de los taxis, la medida empieza a regir de 5:30 a. m. a 9 p. m., de lunes a sábado.

Los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá en febrero

  • Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.
  • Caravana presidencial.
  • Vehículo de servicio diplomático o consular.
  • Funerarias o agencias mortuorias.
  • Vehículos de organismos de seguridad del Estado.
  • Vehículos de emergencia.
  • Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad.
  • Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios. (Exclusivamente para mantenimiento y reparación de redes).
  • Vehículos destinados al control del tráfico y grúas.
  • Vehículos de control de emisiones y vertimientos.
  • Motocicletas.

