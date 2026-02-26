VEHÍCULOS

Pico y placa en Bogotá 2026: ¿Cambia la rotación para este viernes 27 de febrero?

Las autoridades llevan a cabo operativos de control.

Redacción Vehículos
26 de febrero de 2026, 10:51 a. m.
Incumplir la medida del pico y placa puede traer fuertes multas económicas.
Foto: Twitter: @SectorMovilidad

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) de Bogotá dio a conocer el pico y placa para la capital durante el viernes 27 de febrero.

Tal como se viene realizando, los horarios de la medida para el viernes 27 de febrero de 2026 aplican para vehículos particulares, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., y para taxis, de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

Así es la restricción para el viernes 27 de febrero

Vehículos particulares: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

No pueden circular los carros particulares cuya placa finalice en: 6, 7, 8, 9 y 0.

Pico y placa en Cali para este viernes, 27 de febrero; revise la rotación para evitar multas

Tres marcas chinas, entre las 10 que más vendieron carros en el mundo en 2025; superaron a varias poderosas, ¿cómo lo lograron?

Cuánto valor pierde una Toyota Land Cruiser en 5 años; expertos compararon modelos de Chevrolet y Nissan y el resultado sorprende

Grupo Stellantis confirmó fuerte perdida en 2025; la segunda más alta en su historia

Movilidad en Bogotá este jueves, 26 de febrero: congestión en la Autopista Sur por cierre preventivo de dos carriles

Pico y placa en Cali para este jueves, 26 de febrero; revise la rotación para evitar multas

10 carros eléctricos que puede comprar con menos de 100 millones de pesos: son los más económicos del mercado

Evite comparendos: así cambiará el pico y placa en Medellín este jueves, 26 de febrero

Pico y placa en Bogotá para este jueves, 26 de febrero de 2026: horarios y vehículos exentos

Taxis: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1,2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

No pueden circular los taxis: 5 y 6.

Las autoridades de tránsito estarán haciendo operativos de control en puntos estratégicos de la ciudad, por lo que los conductores que incumplan la medida se podrán enfrentar a comparendos o inmovilización de su vehículo.

Así pueden ser exentos del pico y placa

La Secretaría Distrital de Movilidad recuerda a los usuarios que quieran ser exentos del pico y placa que pueden registrarse en la página de la entidad y conocer la opción de pico y placa solidario, la modalidad con la que los conductores pueden pagar para usar su vehículo en Bogotá sin ninguna restricción.

“El único canal oficial para adquirir y pagar el pico y placa solidario es la plataforma de la entidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web:www.movilidadbogota.gov.co.

Igualmente, se aclara que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial”, detalla la entidad.

