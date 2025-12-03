Suscribirse

VEHÍCULOS

Pico y placa en Bogotá: así rota la medida este jueves, 4 de diciembre

La restricción para vehículos particulares es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

Redacción Vehículos
3 de diciembre de 2025, 3:11 p. m.
La medida del pico y placa busca mejorar la movilidad de la ciudad.
La medida busca mejorar la movilidad en la ciudad. | Foto: Twitter: @SectorMovilidad

Este jueves, 4 de diciembre, la restricción de pico y placa en Bogotá aplica a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.

En contraste, los automóviles con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 pueden circular sin restricciones.

Tal como se ha venido realizando, la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Así regirá el pico y placa en Bogotá para carros particulares, hasta el 15 diciembre:

  • Viernes 5 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Sábado 6 de diciembre: no aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 7 de diciembre: no aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes festivo 8 de diciembre: no aplica medida de pico y placa dentro de la ciudad por ser día festivo. Rige pico y placa regional de ingreso a Bogotá.
  • Martes 9 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Miércoles 10 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Jueves 11 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Viernes 12 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Sábado 13 de diciembre: no aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 14 de diciembre: no aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 15 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, este jueves, 4 de diciembre, el pico y placa rige para los taxis cuya placa termine en 9 y 0.

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8.

La medida empieza a regir para los amarillos de 5:30 a. m. a 9 p. m.

Así regirá el pico y placa en Bogotá para taxis, hasta el 15 diciembre:

  • Viernes 5 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0
  • Sábado 6 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0
  • Domingo 7 de diciembre: no aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes festivo 8 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa.
  • Martes 9 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0
  • Miércoles 10 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8
  • Jueves 11 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0
  • Viernes 12 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0
  • Sábado 13 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0
  • Domingo 14 de diciembre: no aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 15 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0.

