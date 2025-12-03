VEHÍCULOS
Pico y placa en Bogotá: así rota la medida este jueves, 4 de diciembre
La restricción para vehículos particulares es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.
Este jueves, 4 de diciembre, la restricción de pico y placa en Bogotá aplica a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.
En contraste, los automóviles con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 pueden circular sin restricciones.
Tal como se ha venido realizando, la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.
Así regirá el pico y placa en Bogotá para carros particulares, hasta el 15 diciembre:
- Viernes 5 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Sábado 6 de diciembre: no aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 7 de diciembre: no aplica la medida de pico y placa.
- Lunes festivo 8 de diciembre: no aplica medida de pico y placa dentro de la ciudad por ser día festivo. Rige pico y placa regional de ingreso a Bogotá.
- Martes 9 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Miércoles 10 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 11 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Viernes 12 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 13 de diciembre: no aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 14 de diciembre: no aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 15 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
Restricción para taxis
Entre tanto, para los taxis, este jueves, 4 de diciembre, el pico y placa rige para los taxis cuya placa termine en 9 y 0.
De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8.
La medida empieza a regir para los amarillos de 5:30 a. m. a 9 p. m.
Así regirá el pico y placa en Bogotá para taxis, hasta el 15 diciembre:
- Viernes 5 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0
- Sábado 6 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0
- Domingo 7 de diciembre: no aplica la medida de pico y placa.
- Lunes festivo 8 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa.
- Martes 9 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0
- Miércoles 10 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8
- Jueves 11 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0
- Viernes 12 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0
- Sábado 13 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0
- Domingo 14 de diciembre: no aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 15 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0.