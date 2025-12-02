Suscribirse

El enemigo silencioso que puede dormir a los conductores mientras van manejando: pocos le prestan atención y es bastante peligroso

El habitáculo del vehículo debe cumplir ciertas condiciones para que el conductor pueda mantenerse atento y alerta a cualquier señal

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

2 de diciembre de 2025, 1:07 p. m.
Conductor cansado
El sistema de calefacción del vehículo es clave para combatir el frío, para ambientar el habitáculo y permitir una conducción cómoda y segura. | Foto: Getty Images

Las bajas temperaturas son uno de los puntos que los conductores deben sortear y para ello acuden a activar el sistema de calefacción de los vehículos, sin tener claro cómo es realmente efectivo.

El aire acondicionado de un carro debe limpiarse para evitar bacterias.
El sistema de calefacción debe estar a una óptima temperatura para evitar contratiempos con el conductor. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Y es que el frío no solo afecta el confort de los ocupantes, sino que también puede influir en la atención y los reflejos del conductor, haciendo fundamental ajustar correctamente el climatizador del vehículo para mantener un habitáculo agradable y seguro durante los trayectos.

Diversas entidades especializadas en seguridad vial, entre las que se encuentra la Dirección General de Tráfico (DGT) de España, coinciden en que existe un rango concreto de temperatura que ayuda a conducir con mayor seguridad y a evitar tanto el exceso de frío como el riesgo de somnolencia.

Cuál es la temperatura indicada para el sistema de calefacción de un carro

Las recomendaciones sitúan la temperatura ideal del habitáculo entre 19°C y 22°C. Mantener el auto fuera de este rango puede generar efectos negativos tanto para el confort de los ocupantes como para la seguridad del conductor.

Así, por debajo de 19°C puede causar pérdida de sensibilidad en manos y pies, así como una disminución en el tiempo de reacción ante cualquier imprevisto en la carretera. Esto se debe al entumecimiento muscular y al frío que afecta la capacidad de maniobra.

(ILLUSTRATION) An illustration dated 07 March 2013 shows the air conditioner in a Mercedes-Benz CLS class coupe in Freiburg, Germany. Car manufacurer Daimler does not want to use the refrigerant R1234yf, which is endorsed by the European Commission, and will use carbon dioxide instead. Photo: PATRICK SEEGER | usage worldwide (Photo by Patrick Seeger/picture alliance via Getty Images)
La opción de recircular el aire está presente en la mayoría de los carros con aire acondicionado. | Foto: picture alliance via Getty Image

Por el contrario, superar los 22°C incrementa el riesgo de somnolencia, cansancio y pérdida de concentración, lo que puede afectar directamente la seguridad durante la conducción. Por ello, respetar este rango de temperatura es fundamental.

Sirve para ahorrar combustible y para desempañar los vidrios del vehículo

Al arrancar el auto, la calefacción tarda en calentar hasta que el motor alcanza cierta temperatura. Ponerla al máximo desde el inicio puede forzar la mecánica y consumir más combustible. Por eso, lo recomendable es ajustar la intensidad de forma progresiva para mantener un confort adecuado sin afectar el funcionamiento del vehículo.

Además, encender la calefacción con el motor frío puede provocar que se genere más vapor en el interior del vehículo, dificultando la visibilidad. Lo más aconsejable es esperar unos minutos hasta que el motor alcance una temperatura mínima y luego ajustar la calefacción para mantener el habitáculo cálido sin empañar los cristales.

Aire frío o caliente para desempañar los vidrios

El método más eficaz para eliminar el vaho es dirigir aire caliente hacia el parabrisas. El motivo es que el aire caliente puede retener mucha más humedad que el frío. Pero la eficacia no depende solo del calor: la clave es que ese aire esté lo más seco posible.

Hay muchas personas que desconocen esta función para la recirculación del aire en el carro.
La recirculación del aire húmedo puede afectar la función para desempañar los vidrios del carro. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Por eso, lo más recomendable es combinar la calefacción con el aire acondicionado, que actúa como deshumidificador. Aunque el aire acondicionado se asocie al verano, en invierno cumple otra función: elimina la humedad del ambiente y acelera el proceso de desempañado.

Este efecto se refuerza cuando se desactiva la recirculación. Mantener la recirculación conectada impide que el aire húmedo salga del habitáculo y prolonga el empañamiento. En cambio, dejar que entre aire exterior -mucho más seco en días fríos- ayuda a expulsar rápidamente el exceso de humedad y favorece que el cristal se aclare antes.

