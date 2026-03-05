VEHÍCULOS

Pico y placa en Bogotá para este viernes, 6 de marzo de 2026: horarios y vehículos exentos

Las autoridades de tránsito realizan operativos de control en puntos estratégicos.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Redacción Vehículos
5 de marzo de 2026, 2:17 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) de Bogotá dio a conocer la restricción de pico y placa en la ciudad para vehículos particulares y de servicio público tipo taxis.

Los horarios de la medida para el viernes 6 de marzo de 2026 aplican para vehículos particulares, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., y para taxis, de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

Cambia pico y placa en Cali este viernes, 6 de marzo: consulte la rotación para evitar multas

Así es la restricción para el viernes 6 de marzo

Vehículos particulares: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

No pueden circular los carros particulares cuya placa finalice en 1, 2, 3, 4 y 5.

Vehículos

¿De qué se trata la propuesta de eliminar el SOAT para las motos en Colombia?

Vehículos

Cambia pico y placa en Cali este viernes, 6 de marzo: consulte la rotación para evitar multas

Vehículos

Además del SOAT, ¿hay más seguros que puedan proteger a los motociclistas?

Vehículos

Recogen firmas para exigir al Gobierno cambios en los carros que ingresan al país; México, Chile y Brasil ya lo hacen

Vehículos

Cuidado con la batería de los carros eléctricos: ¿es bueno mantenerla al 100 % o descargarla por completo?

Vehículos

La nueva Fórmula 1 revela su intro 2026, con 11 escuderías y 22 pilotos

Vehículos

Freno en seco a agentes de tránsito: MinTransporte aclaró qué práctica que afecta a moteros y conductores está prohibida

Vehículos

Así rotará el pico y placa en Cali este jueves 5 de marzo de 2026: horarios y restricciones

Vehículos

Así rotará el pico y placa en Bogotá el jueves 5 de marzo: atentos, conductores

Vehículos

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el miércoles 4 de marzo

Taxis: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

No pueden circular los taxis: 7 y 8.

Las autoridades de tránsito estarán haciendo operativos de control en puntos estratégicos de la ciudad, por lo que los conductores que incumplan la medida se podrán enfrentar a comparendos o inmovilización de su vehículo.

Así pueden ser exentos del pico y placa

La Secretaría Distrital de Movilidad recuerda a los usuarios que quieran ser exentos del pico y placa que pueden registrarse en la página de la entidad y conocer la opción de pico y placa solidario, la modalidad con la que los conductores pueden pagar para usar su vehículo en Bogotá sin ninguna restricción.

Además del SOAT, ¿hay más seguros que puedan proteger a los motociclistas?

El único canal oficial para adquirir y pagar el pico y placa solidario es la plataforma de la entidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web: www.movilidadbogota.gov.co. Igualmente, se aclara que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial”, detalla la entidad.

Los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá en marzo

  • Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.
  • Caravana presidencial.
  • Vehículo de servicio diplomático o consular.
  • Funerarias o agencias mortuorias.
  • Vehículos de organismos de seguridad del Estado.
  • Vehículos de emergencia.
  • Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad.
  • Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios (exclusivamente para mantenimiento y reparación de redes).
  • Vehículos destinados al control del tráfico y grúas.
  • Vehículos de control de emisiones y vertimientos.
  • Motocicletas.

Más de Vehículos

La red usaba, según la Policía, el Soat para tramitar procedimientos médicos que no tenían que ver con accidentes de tránsito. El descaro era tal que hasta gestionaban incapacidades.

¿De qué se trata la propuesta de eliminar el SOAT para las motos en Colombia?

Las autoridades de Tránsito en Cali inician controles. Recuerde que hoy empieza el Pico y Placa.

Cambia pico y placa en Cali este viernes, 6 de marzo: consulte la rotación para evitar multas

Los motociclistas deben cumplir con las normas de seguridad para su protección y la del resto de personas y conductores a su alrededor.

Además del SOAT, ¿hay más seguros que puedan proteger a los motociclistas?

La presencia de humo blanco puede alertar sobre posibles problemas con el motor del carro.

Recogen firmas para exigir al Gobierno cambios en los carros que ingresan al país; México, Chile y Brasil ya lo hacen

una alternativa importante dentro del mercado; su cuidado demanda un poco más de cuidado frente a los autos a combustión.

Cuidado con la batería de los carros eléctricos: ¿es bueno mantenerla al 100 % o descargarla por completo?

Los 22 pilotos de la Fórmula Uno en 2026

La nueva Fórmula 1 revela su intro 2026, con 11 escuderías y 22 pilotos

Las principales vías de ingreso y salida de Cali se encuentran totalmente monitoreadas por los agentes de tránsito de la ciudad, que establecieron puestos de control e hicieron un llamado a la precaución a la hora de conducir. La falta de documentación, el exceso de velocidad y el no uso del cinturón de seguridad son las principales causas de multas y llamados de atención. Fotos Raúl Palacios / El País.

Freno en seco a agentes de tránsito: MinTransporte aclaró qué práctica que afecta a moteros y conductores está prohibida

Taxistas Bucaramanga.

Taxistas convocan a plan tortuga por cobros para operar en el Aeropuerto Palonegro

Movilidad en Bogotá

Movilidad en Bogotá para este jueves, 5 de marzo: así transcurre el tráfico en la ciudad durante la tarde

Noticias Destacadas