Rotación del pico y placa en Medellín: así cambiará la medida para este jueves, 22 de enero; evite multas

La restricción de pico y placa en Medellín tiene como finalidad principal agilizar los recorridos dentro de la ciudad y evitar los embotellamientos que se generan con frecuencia en los corredores más transitados, especialmente en una de las urbes con mayor flujo vehicular del país.

Gracias a esta normativa, los ciudadanos pueden desplazarse con mayor rapidez, lo que también impacta positivamente en la calidad del aire al disminuir las emisiones producidas por los automotores.

Vigilancia del pico y placa en Medellín. Foto: Secretaría de Movilidad Medellín.

Para que la medida funcione, se establecen días y horarios concretos en los que determinadas placas no están autorizadas para circular por varios sectores de la capital antioqueña. No obstante, algunas rutas principales quedan fuera de esta restricción.

Según la información entregada por la Secretaría de Movilidad, este jueves, 22 de enero, la rotación del pico y placa será la siguiente:

Vehículos particulares: No podrán circular los que tengan placas finalizadas en 0 y 2.

Aplica para aquellas cuya numeración inicial sea 0 y 2. Taxis: Tendrán restricción los que terminan en 7.

Vigilancia del pico y placa en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

El horario para carros particulares va desde las 5:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., mientras que los taxis deberán acogerse a la medida entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m.

Quedan por fuera de esta regulación los vehículos impulsados por energías alternativas, como los eléctricos, híbridos o a gas, siempre que cuenten con registro vigente.

Del mismo modo, la norma no se aplica en el corredor de la quebrada La Iguaná —entre las carreras 63 y 80— ni en los cinco corregimientos de Medellín.

Además, tampoco funciona en el Sistema Vial del Río —que incluye la autopista Sur y la avenida Regional— y la avenida Las Palmas.

Es fundamental recordar que incumplir esta medida puede resultar en sanciones económicas e incluso en la inmovilización del vehículo. Para este 2025, el valor de la multa corresponde a $ 875.452.

Las autoridades de tránsito reiteran el llamado a respetar esta disposición para aportar al mejoramiento de la movilidad en la región.