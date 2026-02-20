Toyota BZ4X llegó a Colombia: el primer carro eléctrico de la marca japonesa finalmente fue revelado

La firma japonesa Toyota presentó su primer vehículo 100 % eléctrico en Colombia, el BZ4X, fortaleciendo la oferta en el país y entrando a competir en un segmento en el que aún no tenía presencia.

Tipo de conector para carros eléctricos, dolor de cabeza para quienes no saben identificarlo, ¿todas las marcas usan el mismo?

El Toyota BZ4X es el primer vehículo eléctrico de la marca en Colombia. Foto: Camilo Cetina / Semana

Si bien durante los últimos años la compañía ha sido una de las protagonistas en la venta de carros híbridos, con diferentes vehículos que incluso han estado en los puestos de privilegio como los más vendidos, su ausencia de la oferta de vehículos eléctricos era notoria.

Con este nuevo lanzamiento, el BZ4X marca un antes y un después para Toyota en el mercado local, teniendo en cuenta que la demanda de vehículos eléctricos en el país ha venido creciendo de forma sostenida en los últimos años.

Lo primero que hay que señalar es que esta nueva SUV será fabricada en Japón y traída desde ese país a Colombia, por lo que se está hablando de un carro que integra el ADN de la marca en todas sus especificaciones.

El BZ4X responde a las dinámicas de la industria donde los vehículos, además de brindar un servicio de movilidad, se han convertido en un dispositivo más para los consumidores; de esta manera, su interfaz, potencia, conectividad y comodidad han sido aspectos contemplados por la firma a la hora de fortalecer su portafolio en Colombia.

Otro dato relevante de este nuevo modelo es que, además de ser 100 % eléctrico, también es 4x4, algo que puede jugar a su favor a la hora de salir a las vitrinas.

En cuanto a su diseño, Toyota le imprimió su característico espíritu aventurero y todoterreno, con líneas sutiles que le dan un toque deportivo bastante atractivo a la vista, reforzado con una pintura bitono que eleva su estética.

Play Station lanzó recomendación para quienes elijan el poderoso eléctrico Xiaomi SU7 en Gran Turismo 7

El vehículo es una de las novedades más esperadas de la marca. Foto: Camilo Cetina / Semana

En su interior incorpora un diseño bastante sobrio y minimalista, sin irse al extremo; trae una pantalla multimedia de 14 pulgadas, no renunció a los botones y las perillas y facilita la operación a través de múltiples comandos incluidos en el timón del vehículo.

Otro punto destacado de este lanzamiento es que incorpora levas en el timón para regular la recuperación de energía a través del freno regenerativo; de esta manera, con estas palancas, el conductor podrá graduar el nivel de intensidad con el que el vehículo recupere carga mientras frena.

En cuanto a su motorización y autonomía, el BZ4X incorpora dos motores eléctricos que le dan una potencia combinada de 338 caballos de fuerza y 338 n/m de toque, lo que lo convierte en un auto ágil y potente; de igual forma, la firma señala que esta nueva SUV puede recorrer 480 kilómetros con una sola carga, algo que le viene muy bien y que anima mucho más el segmento.

Tipos de cargadores para carros eléctricos: ¿cómo identificar el que debe usar para el día a día?

El BZ4X es un vehículo 4x4. Foto: Camilo Cetina / Semana

Durante la presentación del vehículo, el presidente de Toyota en Colombia, Hiroshi Yonenaga, destacó el comportamiento de la industria en el país y el crecimiento que ha tenido el consumo de vehículos eléctricos en los últimos años, confirmando que el BZ4X significa mucho para la compañía de cara a los planes que tienen trazados para el mercado local.

“En Colombia existen vehículos eléctricos de otras marcas, pero estoy muy convencido de que este modelo representa algo distinto, representando el estilo Toyota”, dijo el ejecutivo.