Volvo sorprende con nueva SUV híbrida que supera los 1.000 kilómetros de autonomía: así es la XC70

El nuevo SUV Volvo XC70 es el primer híbrido enchufable de largo alcance de Volvo Cars y ofrece una autonomía de conducción totalmente eléctrica de más de 200 km según el ciclo de pruebas CLTC, la mayor de cualquier híbrido enchufable de la marca, hasta el momento.

Este nuevo ejemplar combina la última tecnología, seguridad avanzada y diseño escandinavo, y se caracteriza por se un auto diseñado para familias, gracias a su espacio y comodidad; sin embargo, es un vehículo que no sacrifica rendimiento ni capacidad.

El XC70 esta basado en la nueva plataforma de Arquitectura Modular Escalable (SMA) diseñada por la marca, pues uno de sus principales objetivos es el de satisfacer la creciente demanda de híbridos enchufables de mayor alcance, especialmente en China, donde los clientes ya pueden reservar el vehículo.

Este lanzamiento de Volvo fue exclusivo para China, donde busca conquistar la demanda de vehículos híbridos. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

“El nuevo XC70 es una opción muy atractiva para los clientes que buscan las ventajas de la conducción eléctrica, pero que aún no están listos para la electrificación total. Es un pilar fundamental de nuestra cartera de productos electrificados, un puente hacia los vehículos totalmente eléctricos para nuestros clientes, y consolidará nuestra presencia en el mercado automovilístico más grande del mundo”, señaló Håkan Samuelsson, presidente y director ejecutivo de Volvo Cars.

El XC70 está equipado con tecnología de carga rápida, lo que permite cargar del 0 al 80 por ciento en solo 23 minutos. Además, la capacidad de carga bidireccional del automóvil permite usar la batería como un banco de energía para otros dispositivos eléctricos, como electrodomésticos para exteriores y campamentos.

Con su gran autonomía eléctrica y capacidades de carga rápida, el XC70 es asequible de conducir y libre de emisiones del tubo de escape en la mayoría de sus desplazamientos diarios. El eficiente motor de combustión agrega la flexibilidad necesaria para viajes más largos, lo que le permite conducir más de 1,200 km sin la necesidad de cargar o repostar.

El nuevo Volvo XC70 fue presentado en China y ya está disponible para reservas en ese país. | Foto: Volvo

Las líneas esculpidas corren de adelante hacia atrás, mientras que el techo ligeramente cónico y los hombros definidos le dan un aspecto sólido pero dinámico.

En la parte delantera, una parrilla cerrada tipo escudo, similar a la de los modelos Volvo totalmente eléctricos, se combina con una persiana activa que se ajusta automáticamente para optimizar la aerodinámica, la climatización y la refrigeración del habitáculo.

Esta característica ayuda a mejorar la eficiencia energética y a ampliar la autonomía. En la parte trasera, las luces traseras verticales en forma de C se integran suavemente en el cristal trasero, creando una apariencia elegante y moderna, atractiva y funcional.

Con ruedas grandes, gran distancia al suelo y tracción total, también está listo para las condiciones de carretera más desafiantes.

Este vehículo cuenta con actualizaciones inalámbricas, lo que lo lleva a mantenerse al día con el software más reciente, mejorando continuamente con el tiempo.

Este vehículo es una respuesta a la alta demanda de carros híbridos que han en China. | Foto: Volvo Colombia

En cuanto a seguridad, este modelo, lanzado en China, equipa la tecnología Safe Space, la cual incluye radares, cámaras y sensores para monitorear continuamente su entorno y ayudar al conductor a evitar o mitigar colisiones cuando sea necesario.