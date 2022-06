Alzheimer: ejercicios físicos que ayudan a prevenir el deterioro cerebral

Aún no hay una cura para esta enfermedad, pero existen algunos hábitos que pueden ayudar a combatirla.

La actividad física es un factor importante para mantener un buen estado de salud. La Organización Mundial de la Salud resalta que contribuye a la prevención y gestión de enfermedades no transmisibles. Asimismo, indica que el ejercicio regular mejora las habilidades de razonamiento, aprendizaje y juicio.

En el estudio Efecto del ejercicio físico en la enfermedad de Alzheimer. Una revisión sistemática, publicada en el sitio web de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, los expertos señalan que “en la mayoría de los estudios incluye la práctica de ejercicio físico como terapia no farmacológica, no permite conocer la repercusión del ejercicio físico a nivel cognitivo ya cambios estructuras y funciones cerebrales en pacientes con riesgo de desarrollar la EA o en pacientes que ya presentas la enfermedad. Sin embargo, no se descarta un posible efecto mejorado, siendo escasos los estudios que muestran un resultado negativo de esta intervención. Debido a la heterogeneidad en el diseño de los estudios, es difícil establecer las adecuadas son las áreas cognitivas y la topografía cerebral mejor conservadas. Por ello, son necesarios estudios con un mejor diseño y rigor metodológico para determinar la eficacia de un programa de ejercicio físico concreto para evitar la progresión de la EA”.

Sin embargo, los expertos de Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, señalan que la actividad física, además de tener múltiples beneficios para el cuerpo humano, también puede tener efectos positivos en el cerebro. “Los estudios demuestran que las personas que son físicamente activas son menos propensas a presentar un deterioro de la función mental y tienen un menor riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. La actividad física es uno de los factores de riesgo modificables conocidos para la demencia”.

Sobre esa misma línea, ejercitarse regularmente también ayudaría a sobrellevar otros factores de riesgo que están asociados con el Alzheimer, como la depresión y la obesidad.

Si se realizan mínimo de 30 a 60 minutos de actividad física a la semana, se puede obtener lo siguiente:

En las personas sanas, conservar la capacidad de pensamiento, razonamiento y aprendizaje.

En el caso de las personas que tienen Alzheimer leve o con un deterioro cognitivo leve, puede ayudar a mejorar la memoria, el razonamiento, el juicio y la función cognitiva.

En los individuos que tienen un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad, puede ayudar a retrasar su inicio o ralentizar su avance.

Aumentar el tamaño de la parte del cerebro asociada con la formación de la memoria (hipocampo).

¿Qué es el Alzheimer?

El Alzheimer es la forma más común de demencia y “acapara entre un 60 % y un 70 % de los casos”, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Esta entidad explica que el número de personas con esta enfermedad está aumentando rápidamente.

“La demencia afecta a nivel mundial a unos 50 millones de personas, de las cuales alrededor del 60 % viven en países de ingresos bajos y medios. Cada año se registran cerca de 10 millones de nuevos casos”.

El Alzheimer es un trastorno cerebral que destruye paulatinamente la memoria y la capacidad de pensar. Luego, con el paso del tiempo, dificulta actividades sencillas y cotidianas. De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), “los primeros síntomas de la enfermedad de Alzheimer varían de persona a persona. Para muchos, la disminución de los aspectos de la cognición no relacionados con la memoria, como encontrar las palabras adecuadas, tener problemas visuales o espaciales y presentar un razonamiento o juicio deteriorados, puede ser un indicio de las etapas más tempranas de la enfermedad”.