Alzheimer: primeros síntomas, más allá de la pérdida de memoria

A medida que pasan los años, suelen aparecer enfermedades que dificultan la función cognitiva, entre ellas el Alzheimer, un padecimiento progresivo que afecta directamente la capacidad de recordar y, a medida que pasa el tiempo, puede dificultar las tareas que años atrás eran ‘sencillas’. Según portales especializados en patologías, este comienza impactando las áreas del cerebro que se encargan del lenguaje, pensamiento y memoria.

De este modo, la forma en la que impacta en principio esta afección es el olvido de sucesos o pláticas que ocurrieron en un lapso cercano; sin embargo, esos signos van aumentando hasta incidir en la capacidad de pensar; por ejemplo, leer, escribir y hasta la manera de cepillarse los dientes. Sin embargo, 20 años antes de que inicien los primeros síntomas comienzan a depositarse en el cerebro proteínas tóxicas que son, de forma directa o indirecta, las responsables de la aparición del alzhéimer.

Por lo anterior, el portal web ABC de Sevilla aconseja consultar a un especialista en salud si esta pérdida de memoria aparece a partir de los 60 y 70 años, ya que se ha constado que el 8 % de la población puede tener Alzheimer a los 70 años y este porcentaje se eleva al menos al 15 % a los 80. Asimismo, el doctor Rafael Arroyo, director del Servicio de Neurología de Olympia-Grupo Quirónsalud, explica que “entre 15 y 20 años antes, estos pacientes van acumulando la proteína beta-amiloide y la proteína tau que son, en parte, responsables de que se desarrolle la enfermedad. Por eso es importante el desarrollo de técnicas de detección temprana, antes de que aparezcan los síntomas”.

Estudios revelan que algunas células pueden permanecer vivas por horas en el cerebro, luego de la muerte de una persona. Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Ahora bien, es importante diferencias las posibles pérdidas de memoria por un proceso neurodegenerativo o por un fenómeno propio del envejecimiento. Para ello, el doctor Arroyo indica que es fundamental una buena anamnesis realizada por un neurólogo experto, así como una evaluación neuropsicológica y cognitiva por parte de personal altamente especializado.

“Cada una de las demencias provoca alteraciones específicas del cerebro: memoria, lenguaje, orientación, alteración viso-espacial, funciones ejecutivas. No en todas las enfermedades neurodegenerativas se falla en todos estos dominios. Así podemos diferenciar el Alzheimer de otras neurodegenerativas”, advierte este experto.

Síntomas más precoces del Alzheimer

Aunque el experto en salud asegura que los síntomas del Alzheimer pueden ser variables, sí remarca que es muy frecuente la pérdida de la memoria. Incluso destaca que es habitual que los propios familiares sean quienes se den cuenta de la situación, porque el paciente no es consciente. “Cualquiera de estos cambios en personas de 60-70 años nos debe hacer saltar la alarma porque puede ser el inicio de una enfermedad de Alzheimer”, indica el experto.

De acuerdo con los expertos en salud, un indicio de Alzheimer es la alteración en el lenguaje. - Foto: Getty Images

No obstante, la pérdida de memoria no es el único síntoma precoz al que se le debe prestar atención. De acuerdo con los expertos en salud, un indicio de Alzheimer es la alteración en el lenguaje. Arroyo dice que normalmente “el paciente tiene dificultad para encontrar palabras. También les cuesta planificar y resolver problemas que antes no les costaba. También son frecuentes los cambios de hábitos o el abandono de la socialización. Con el paso del tiempo, también se ven pérdidas de iniciativa. Todos estos hechos son lentamente progresivos y se denomina ‘demencia’ cuando empieza a limitar las tareas de la vida cotidiana”.

Estados Unidos dio luz verde a un nuevo medicamento para tratar el Alzheimer. - Foto: Getty Images / PamelaJoeMcFarlane

Nuevo fármaco contra el Alzheimer

En los últimos días, Estados Unidos dio luz verde a un nuevo medicamento para tratar el Alzheimer y que busca reducir el deterioro cognitivo en los diagnosticados con la afectación neurodegenerativa. Este fármaco se comercializará con el nombre de ‘Leqembi’ y, según AFP, tiene la recomendación de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA).

La compañía encargada de su desarrollo es la japonesa Eisai, en colaboración con la norteamericana Biogen. Su aplicación (por vía intravenosa) representa “un importante paso en nuestra batalla para tratar eficazmente la enfermedad” que afecta a unos 6,5 millones de estadounidenses, apuntó la FDA en un comunicado.

AFP amplía que el origen del Alzheimer o por qué no afecta a toda la población sigue siendo materia de estudio, aunque se sabe que los pacientes presentan placas amiloides en el cerebro, que se forman alrededor de las neuronas y finalmente las destruyen, siendo lo que conduce a la pérdida de memoria.

El aval de la autoridad sanitaria responde a los resultados de ensayos clínicos que reflejaron una reducción de las placas amiloides con ayuda del medicamento. La agencia además alude a ensayos clínicos más amplios, difundidos recientemente en una revista científica y de los que espera tener pronto mayor información.