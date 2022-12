Aprenda a realizar rituales y agüeros de fin de año para atraer el dinero

Los rituales y agüeros son tradiciones de cada fin de año que algunas personas realizan para obtener un propósito: dinero, amor, salud, etc. Este tipo de prácticas están basadas en creencias populares, las cuales no tienen evidencia científica, por lo que sus resultados no son certeros.

La Real Academia Española los define de la siguiente forma:

“Procedimiento o práctica de adivinación utilizado en la Antigüedad y en diversas épocas por pueblos supersticiosos, y basado principalmente en la interpretación de señales como el canto o el vuelo de las aves, fenómenos meteorológicos, etc”.

Para la época de final de año, las personas realizan muchos rituales para empezar el nuevo año con energías positivas y con el deseo de cumplir todas sus metas en diferentes áreas de la vida. El 31 de diciembre es uno de los días donde más se practican: dar una vuelta a la calle con una maleta para viajar, comer doce uvas pidiendo igual número de deseos o estrenar una prenda de vestir, entre otros.

El portal web Gastrolab reseña un ritual que tiene como propósito atraer el dinero para el año 2023.

Los ingredientes que se necesitan son los siguientes

1 ajo (cáscaras)

3 hojas de laurel

7 clavos de olor

3 monedas de 1.000 pesos

1 bolsa de tela pequeña

Instrucciones

Agregar a la bolsa de tela todos los ingredientes. Cerrar la bolsa de tela. Esta bolsa debe guardarse en la cartera o en bolso de uso diario.

Lentejas para la prosperidad

Por otro lado, las lentejas son consideradas desde hace años como un símbolo de prosperidad en países como Italia.

Por eso, son utilizadas en un ritual para la prosperidad para atraer el dinero en el año que está por llegar. “Esta antigua tradición romana dice que comer un plato de lentejas a la hora de despedir el año atraerá la buena suerte. Pero, hay más. Las lentejas de la suerte se comen después de las campanadas, dado que es difícil llevar el ritmo mientras suenan las campanas tal y como hacemos con las uvas”, detalla el portal web Mundo Deportivo.

Otro de los rituales relacionados con la lenteja es guardar un pequeño puñado de este alimento en los bolsillos, antes de que suenen las campanas del año nuevo.

Vestir ropa de color amarillo

Una de los rituales más populares es vestir un interior de color amarillo. Según la creencia popular, este agüero tiene como propósito atraer la abundancia y la prosperidad para el año que se acerca. Hay quienes también recurren a otro tipo de prendas de vestir como blusas y camisetas.

Comer doce uvas

Las uvas son un tipo de alimento asociado con la fortuna y la prosperidad. Uno de los rituales populares para el 31 de diciembre es comer 12 uvas mientras suenan las campanadas del nuevo año. Algunos piden un deseo mientras la comen, uno por cada mes del año que inicia.

Novena navideña

La novena navideña es una práctica de la religión cristiana, la cual consiste en rezar por nueve días en honor al nacimiento de Jesús, hijo de Dios.

La novena se compone de varias oraciones, las cuales son repetidas en cada día:

Oración para comenzar Oración para la familia Oración a la virgen (María) Oración a san José Reflexión del día Oración al niño Dios Gozos

En medio de los gozos, quienes participan de la novena cantan la siguiente canción:

“Ven, ven, ven,

ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven, ven

ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas

no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven ven ven ven”.

Para finalizar la novena, las personas cantan villancicos clásicos como ‘Mi burrito sabanero’, ‘Campanas de Belén’, ‘Noche de paz’, ‘El tambolirero’, ‘Los peces en el río’ y ‘Feliz Navidad’, entre otros.