Arroz: estas son las personas que deberían limitar su consumo

No se recomienda el consumo excesivo de arroz blanco en ninguna dieta.

El arroz es uno de los cereales más consumidos alrededor del mundo que acompañado con diferentes alimentos enriquecen los platos y aporta grandes beneficios al organismo.

De acuerdo con el portal de salud Tua Saúde, el arroz es fuente de carbohidratos que aporta energía al cuerpo. Se recuerda que estas “moléculas de azúcar” son descompuestos por el organismo en donde obtienen energía, entre los que se encuentra los almidones y las fibras, junto a los azúcares, explica la Biblioteca de Medina de los Estados Unidos, MedlinePlus.

De igual manera, si una persona quiere perder peso, el consumo de arroz blanco no será favorable para dicho objetivo, por lo que no se recomienda su ingesta. Adicionalmente, aquellos que tengan enfermedades cardíacas o diabetes, Tua Saúde, no sugiere su consumo de manera excesiva, por lo que el arroz integral puede ser un producto ideal para dietas balanceadas.

¿Quiénes deben limitar su consumo?

El portal, ya citado, indica que quienes tienen problemas en su sistema digestivo, reflujo, diarrea y acidez, el arroz puede ser un excelente acompañante. Sin embargo, se aconseja consultar con un nutricionista para no provocar daños colaterales.

Tua Saúde precisa que las personas que padecen de diabetes tipo II no deberían consumir arroz blanco, ya que podrían incrementar los niveles de azúcar.

Tanto el blanco como el integral tienen procesos distintos en su blanqueamiento, por ejemplo, el primero, se le quita el germen y la cáscara, por lo que se reducen todos los nutrientes que puede aportar, cosa que no sucede con el integral.

Otra alternativa para consumir arroz, es el salvaje, que tiene también propiedades nutritivas.

Arroz con atún - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cuáles son los beneficios del arroz salvaje?

Tal y como lo señala Tua Saúde, este arroz aporta más nutrientes que el blanco, como por ejemplo, vitamina del grupo B, hierro, zinc y potasio,

Cabe señalar, que este arroz es libre de gluten -una proteína- que tiene efectos antioxidantes tras su consumo que puede traer muchos beneficios para quienes tienen problemas digestivos que se ven reflejados en estreñimiento.

Así mismo, puede ser útil para combatir el colesterol malo como se le conoce el LDL, reduciendo la aparición de enfermedades cardíacas.

Por otro lado, es un alimento que regula la glucosa en la sangre, previniendo la aparición de, quizá, hiperglucemia, que es causado por el incremento de azúcar en el torrente sanguíneo.

Hacer ejercicio, dormir bien y tener un plan alimenticio equilibrado hacen parte de los hábitos que regulan el azúcar alta en la sangre. - Foto: Getty Images

¿Cuáles son los tipos de diabetes?

Como ya se indicó, el consumo excesivo de arroz puede provocar la aparición de diabetes que, de acuerdo con MedlinePlus, es una afección en donde el organismo no puede controlar el azúcar en la sangre.

Adicionalmente, es importante dar a conocer que la insulina, que esa una hormona que ayuda a ingresar la glucosa en la sangre, es producida por el páncreas, y cuando esté órgano deja de producirla, es el inicio de una posible diabetes.

Existen dos tipos de diabetes, la I y la II:

La diabetes tipo 1 puede aparecer sin importar la edad o sexo del paciente, y ocurre cuando no hay producción de insulina.

La diabetes tipo II, el cuerpo resiste la insulina afectando en la gran mayoría de veces a adultos, sin embargo, MedlinePlus explica que los niños y adolescentes se han visto afectados.

Por último, la diabetes gestacional, es aquella que aparece cuando una mujer está embarazada, y en la mayoría de los casos, desaparece cuando esta da a luz.

Por último, se recomienda consultar con un médico para la elaboración apropiada de una dieta alimenticia de acuerdo al tipo de enfermedad que la persona tenga; además, una persona puede ser propensa a tener diabetes si su núcleo familiar la padece.