Arrugas profundas: la mascarilla que ayuda a eliminarlas, así se prepara

Las arrugas son signos naturales del envejecimiento del cuerpo humano. Con la edad, el colágeno (proteína que da elasticidad y tensión a la piel) se disminuye en el organismo; permitiendo la aparición de la flacidez y las arrugas.

“Las arrugas generalmente no son motivo de preocupación, a menos que aparezcan a una edad temprana. Consulte con su proveedor de atención médica si cree que su piel se está arrugando más rápido de lo normal para alguien de su edad o si le gustaría considerar tratamientos cosméticos para las arrugas normales del envejecimiento. Un especialista en la piel (dermatólogo) o un cirujano plástico puede discutir opciones de tratamiento quirúrgicas y no quirúrgicas con usted”, explica Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Además de las cirugías, existen tratamientos estéticos, productos, cremas y diferentes tratamientos que prometen eliminar las arrugas. Cabe resaltar que ninguno de estos puede evitarlas por completo.

El portal web Mejor con Salud destaca los beneficios de una mascarilla facial preparada con aguacate para tratar las arrugas profundas. Cabe resaltar que este tipo de tratamientos caseros pueden reaccionar de manera diferente en cada persona. Lo recomendable es consultar con un dermatólogo antes de probarlos.

Ingredientes

½ aguacate maduro.

½ banano.

1 clara de huevo.

Procedimiento

Abrir el aguacate y extraer la pulpa. Con un tenedor triturarla hasta convertirla en puré. Añadir el banano y seguir triturando. Batir la clara de huevo en otro recipiente y luego añadirla a la mezcla. Revolver muy bien para una mezcla homogénea. Limpiar muy bien el rostro antes de aplicar el tratamiento. Aplicar en rostro, cuello y escote. Dejar actuar por media hora. Enjuagar con agua fría. Repetir este procedimiento tres veces a la semana para mejorar los resultados.

¿Cómo cuidar la piel?

Uno de los pasos clave para tener una piel saludable, joven y libre de impurezas es mantenerla humectada. “La piel seca arruga las células turgentes de la piel, lo que puede provocar líneas delgadas y arrugas prematuras. La hidratación atrapa el agua en la piel, lo que ayuda a enmascarar las pequeñas líneas y pliegues”, explica Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

Otra de las recomendaciones que brindan los expertos está enfocada en la protección de la piel a la exposición solar. Además de ser importante para disminuir el riesgo de desarrollar cáncer de piel, también debe ser tenido en cuenta para evitar la aparición de arrugas prematuras.

“Es importante protegerse de los rayos UV todo el año, no solo durante el verano. Los rayos UV lo pueden afectar en días nublados y frescos, y se reflejan desde superficies como el agua, el cemento, la arena y la nieve”, indican los Centros para Control y la Prevención de Enfermedades.

Otras recomendaciones de Mayo Clinic incluyen: