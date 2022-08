Artritis y artrosis: la planta que ayuda a regenerar el cartílago desgastado

La artritis es la inflamación o degeneración de una o más articulaciones, mientras que la artrosis se produce cuando el cartílago protector que amortigua los extremos de los huesos se desgasta con el tiempo, de acuerdo con Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

Además, explicó que algunos de los signos y síntomas más comunes de las afecciones son:

Dolor.

Rigidez.

Hinchazón.

Por ello, para diagnosticar las enfermedades la entidad señaló que se incluyen los siguientes procedimientos:

Radiografías. Las radiografías, que usan niveles bajos de radiación para visualizar el hueso, pueden mostrar si hay pérdida del cartílago, daño en los huesos y espolones óseos. Las radiografías no pueden revelar el daño artrítico temprano, pero a menudo se utilizan para seguir la evolución de la enfermedad.

Tomografía computarizada. Los escáneres para la tomografía computarizada realizan radiografías desde muchos ángulos diferentes y combinan la información para crear vistas transversales de las estructuras internas. Las tomografías computarizadas pueden visualizar el hueso y los tejidos blandos que los rodean.

Imágenes por resonancia magnética. La resonancia magnética, que combina ondas de radio con un campo magnético potente, puede producir imágenes transversales más detalladas de tejidos blandos tales como cartílagos, tendones y ligamentos.

Ecografía. Esta tecnología utiliza ondas sonoras de alta frecuencia para obtener imágenes de los tejidos blandos, los cartílagos y las estructuras que contienen líquido cerca de las articulaciones (bursas). La ecografía también se utiliza para guiar la colocación de las agujas para extraer líquido articular o inyectar medicamentos en la articulación.

Así las cosas, el portal Cuerpo Mente reveló que la manzanilla es ideal para tratar las enfermedades, pues “contiene varios compuestos fenólicos, como la apigenina, la quercetina, la patuletina, la luteolina y glucósidos con capacidad para reducir las citocinas y la PGE2, que desempeñan un papel en la patogenia de la artritis”.

Además, añadió que el consumo de seis gramos diarios están asociados “con una reducción de las articulaciones sensibles y la velocidad de sedimentación de eritrocitos (un marcador de inflamación)”.

Otra de sus características es que es vasodilatadora, lo que significa que produce relajación de los vasos sanguíneos, lo que permite que la sangre fluya con mayor facilidad.

No obstante, Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, explicó en su portal web que la dosis apropiada de manzanilla romana depende de muchos factores tales como la edad de la persona, el estado de salud y varias otras condiciones.

“En este momento no hay suficiente información científica para determinar un rango de dosis apropiado para el uso de la manzanilla romana. Tenga en cuenta que los productos naturales no son siempre necesariamente seguros y las dosis pueden ser importantes. Asegúrese de seguir las instrucciones en las etiquetas de los productos y consulte con su farmacéutico, doctor u otro proveedor de salud médica antes de usarlos”, señaló Medline Plus.

Por su parte, el uso de la manzanilla puede provocar reacciones alérgicas en algunas personas que son sensibles a la familia de plantas que incluye a la manzanilla. Otros miembros de esta familia son la ambrosía, la caléndula, la margarita y el crisantemo, de acuerdo con Mayo Clinic.

De todos modos, antes de usar alguna planta lo primero que hay que hacer es consultar a un experto de la salud para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona, pues los resultados de los remedios caseros pueden variar de una persona a otra y la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica.

Otros nombres de la manzanilla

Anthémis, Anthémis Odorante, Anthemis nobilis, Babuna Ke Phool, Camomille d’Anjou, Camomille Noble, Camomille Romaine, Chamaemelum nobile, Chamomilla, Chamomile, Chamomillae Ramane Flos, English Chamomile, Fleur de Camomille Romaine, Flores Anthemidis, Garden Chamomile, Grosse Kamille, Ground Apple, Huile Essentielle de Camomille Romaine, Low Chamomile, Manzanilla, Manzanilla Romana, Ormenis nobilis, Roman Chamomile Essential Oil, Romische Kamille, Sweet Chamomile, Whig Plant.