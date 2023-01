Artrosis: así se puede aliviar el dolor con té verde

En la actualidad son muchas las plantas medicinales preparadas en infusión que le ofrecen diferentes beneficios al organismo. Por ejemplo, a nivel general, las hierbas en té protegen algunos órganos y combaten varias afecciones o enfermedades.

Este es el caso del té de verde, una bebida fácil de preparar en casa que, entre sus beneficios, ayuda a aliviar los dolores de la artrosis, un “tipo de artritis que solo afecta las articulaciones, usualmente en las manos, las rodillas, las caderas, el cuello y la parte inferior de la espalda. Es el tipo más común de artritis”, de acuerdo con Medline Plus.

Esta afección destaca entre las demás porque no tiene cura, por el contrario, suele empeorar de forma lenta con el paso del tiempo. Por ello, es de vital importancia hacer hasta lo imposible por aliviar los dolores.

Allí, es donde entra el papel del té verde que, según la plataforma Clarín, por la epigalocatequina-3-galato (EGCG), un compuesto de la infusión mencionada, “podría servir para mitigar el dolor en las articulaciones, la inflamación y el deterioro del tejido causado por la” artrosis.

Para su preparación se agregan cinco hojas de las hierbas verdes que se vaya a utilizar en una olla con agua. Se pone a hervir y al finalizar se puede consumir.

Más beneficios increíbles que brinda tomar té verde

Diversos estudios confirman la ayuda del té verde respecto a la regulación de los niveles de colesterol, especialmente el conocido como ‘malo’, el LDL. Esto se da gracias a la acción de los flavonoides en su composición, que consiguen reducir el colesterol LDL de las arterias, según el diario Sevilla de España, en su sección de salud.

Un estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition asegura que el té verde ayuda a acelerar el metabolismo y aumenta la quema de calorías y grasa, necesaria para bajar de peso. Este también promueve la termogénesis, lo que se conoce como generación de calor corporal, que se produce como resultado de la digestión normal, metabolización y absorción de los alimentos.

Además, gracias a sus propiedades diuréticas, se considera que es un buen remedio contra la retención de líquidos. Por esta razón, podría también contribuir con la desinflamación del abdomen.

Sin embargo, no solo resulta un termorregulador corporal eficaz para el cuerpo, sino que además su consumo supone un método de prevención contra el Alzheimer o, al menos, una forma de reducir los riesgos de desarrollar esta enfermedad, según un reciente estudio realizado por la Universidad de McMaster, en Canadá, y publicado por el Journal of the American Chemical Society.

Por otra parte, es un buen estimulante, es rico en algunas bases xánticas como la cafeína, la teobromina y la teofilina, todas ellas ayudan a estimular el sistema nervioso y dar una sensación de más energía, según el portal de salud Promofarma.

Este té también se puede preparar con otros ingredientes. Estos son algunos ejemplos:

1. Té verde con miel:

Ingredientes:

1 vaso de agua (250 ml).

1 cucharada de té verde (10 g).

Opcional: miel de abejas (1 cucharadita).

Preparación:

Calentar la taza de agua y, cuando llegue a ebullición, agregar la cucharada de té verde.

Dejar reposar 15 minutos, pasarla por un colador y, si se desea, agregar una cucharada de miel para endulzar.

2. Té verde con menta:

Ingredientes:

1 vaso de agua (250 ml).

1 cucharada de té verde (10 g).

Menta fresca (unas cuantas hojas.

Opcional: miel (1 cucharadita).

Preparación:

