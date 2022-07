Así es la píldora contra el guayabo que se empezó a vender en Reino Unido

Recientemente, comenzó la venta en Reino Unido de Myrkl, una píldora cuyo objetivo es el de evitar la resaca, aunque aún existan dudas sobre su efectividad, debido a que no existe ninguna de su tipo hasta ahora.

Al respecto, no existen estudios publicados sobre la píldora, la cual de acuerdo con el portal HiperTextual está fabricada principalmente con vitamina B12, el aminoácido L-cisteína y un preparado a base de las bacterias Bacillus subtilis y Bacillus coagulans.

Y es que, por lo general, se decía que la vitamina B12 se utiliza en hospitales para tratar el coma etílico, aunque el portal desmiente, pues lo que se hace es una mezcla de otras vitaminas del grupo B (B1 y B6), junto a un suero glucosado.

Por su parte, L-cisteína se emplea para disminuir algunos síntomas de la resaca, pero se requieren más estudios a profundidad. Mientras que las bacterias de los géneros Bacillus o Lactobacillus se caracterizan por su capacidad para metabolizar el alcohol.

Los alimentos probados por la ciencia para aliviar la resaca naturalmente

La resaca es una reacción natural del cuerpo a la ingesta excesiva de alcohol. Los síntomas incluyen fatiga, náuseas, dolor de cabeza, sensibilidad a la luz, deshidratación o mareos que duran varias horas.

Según el instituto de investigación Mayo Clinic, una regla general en torno a este tema es que mientras más alcohol se toma, más probabilidades tiene la persona de enfrentarse a una resaca al día siguiente. Sin embargo, los expertos dicen que no hay una fórmula mágica que indique cuánto alcohol se puede tomar de manera segura para evitar estos malestares.

Si bien se trata de síntomas desagradables, la mayoría de los casos de resaca desaparecen solos, aunque pueden durar hasta 24 horas. En el caso de que una persona elija ingerir alcohol, la mejor forma de evitar malestares al otro día es hacerlo de manera responsable.

Otro modo de atenuar los futuros efectos de la resaca es alternar la ingesta de alcohol con el consumo de agua y de alimentos sólidos. Que el estómago no esté vacío es clave para mitigar el malestar que puede generarse.

Mayo Clinic indica que los síntomas de estos episodios empiezan cuando el alcohol en la sangre baja de manera importante hasta alcanzar, o casi alcanzar, cero grados. Por lo general, su efecto es máximo a la mañana siguiente después de una noche de haber bebido mucho y se refleja en fatiga y debilidad, sed excesiva y sequedad de boca, dolores musculares, aumento de la sensibilidad a la luz y al sonido, mareos, temblores o sensación de que la habitación gira.

También se puede presentar una menor capacidad para concentrarse, alteraciones del estado de ánimo, como depresión, ansiedad, irritabilidad y latidos del corazón acelerados.

Aunque no existe cura, para hacerle frente a estas molestias existen algunos alimentos que pueden ayudar y que han sido investigados y probados por la ciencia.

Huevos

Según el portal Healthline, los huevos son ricos en cisteína, un aminoácido que el cuerpo usa para producir el glutatión antioxidante que se encuentra en el interior de las células. Beber alcohol disminuye las reservas corporales de este aminoácido. Sin la cantidad suficiente de este, el organismo experimenta dificultades para descomponer los subproductos tóxicos del metabolismo del alcohol. Comer huevos aumenta el glutatión, por lo que pueden contribuir a aliviar los síntomas de la resaca.

Tostada con miel

Una publicación realizada por Royal Society of Chemistry indica que una buena opción para acompañar al café es una tostada con miel. Tanto la presencia de carbohidratos en el pan como de fructosa, potasio y sodio en la miel ayudan a combatir el acetaldehído, compuesto orgánico que se produce durante la absorción de alcohol por parte del cuerpo. Healthline cita un estudio realizado en 50 adultos, el cual encontró que la miel aumentaba la tasa de eliminación del alcohol hasta en 32,4 %.

Espárragos

Según un grupo de investigadores coreanos, los aminoácidos que contienen los espárragos son una buena fuente para descomponer el alcohol y prevenir que sus toxinas permanezcan en el organismo demasiado tiempo, precisa un artículo publicado en el diario El Mundo, de España.

Garbanzos

Un plato de garbanzos es otra opción. Un estudio elaborado por el Quarterly Journal of Studies on Alcohol demostró que la ingesta de vitamina B6, que está muy presente en estas legumbres y en frutas como el banano, reduce los síntomas de la resaca.

Según Healthline, el alcohol bloquea la producción de una hormona que ayuda al cuerpo a retener el agua, lo que provoca deshidratación y pérdida de electrolitos como el potasio y el sodio. Los bananos son especialmente ricos en potasio y pueden ayudar a reponer las reservas del organismo. Un banano mediano contiene el 12 % de la cantidad diaria recomendada de este nutriente.

Espinacas

La espinaca es rica en ácido fólico, un nutriente que se puede agotar debido al consumo excesivo de alcohol. Una revisión de diversos estudios encontró que el alcohol afecta la absorción de folato e ingerirlo de forma excesiva puede provocar deficiencia. De esta manera, comer este vegetal puede ayudar a mantener niveles adecuados de folato después de consumir licor.