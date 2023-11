Así se debe consumir esta vitamina para prevenir infecciones urinarias

Las infecciones en las vías urinarias se presentan tras la presencia de bacterias en las zonas inferiores, vejiga y uretra –generalmente de la piel o el recto– . Son más comunes “en los recién nacidos varones que en las mujeres, pero, al año de edad, se vuelven unas 10 veces más frecuentes en las niñas que en los niños. En la adolescencia las padecen un 5 % de las chicas y rara vez los chicos”, según Cuídate Plus .

A su vez, según Medline Plus , sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, estas infecciones pueden presentarse en diferentes puntos del tracto urinario, que incluyen :

Síntomas

Mayo Clinic , entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, junto con Medline Plus , sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, coinciden en que algunas de las señales de alerta que más se presentan ante una infección urinaria son:

Vitamina para prevenir infecciones urinarias

La vitamina C o el ácido ascórbico, como también se le conoce, se puede encontrar en una gran cantidad de alimentos, pero también es posible conseguirlo en pastillas.

Pero, sobre los beneficios de la vitamina C, ¿podrá esta combatir las infecciones urinarias? La respuesta es no, así lo indica un estudio reseñado por la plataforma digital Saval Net, la cual dice que, incluso, su consumo no se recomienda para pacientes con este tipo de infecciones.