Así se manifiesta la primera causa de ceguera irreversible

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos define la ceguera como la falta de visión. Es una afección que puede presentarse de forma parcial, es decir, que es muy limitada o también puede ser completa, que significa que no se puede ver nada y no se ve la luz.

Los síntomas pueden empezar tan lentos que es posible que la persona no los note y la única manera de saber si se tiene glaucoma es mediante un examen completo de los ojos con dilatación de las pupilas. Si bien se trata de algo que no tiene cura, el tratamiento temprano puede con frecuencia detener el daño y proteger la visión, aseguran los especialistas.

Explican que hay diferentes tipos de glaucomas: el de ángulo abierto y de ángulo cerrado. El primero no presenta síntomas iniciales, pero paulatinamente aparecen puntos ciegos dispersos en la visión lateral.

¿Cuáles son los síntomas del glaucoma?

Como ya se mencionó, en las etapas iniciales, el glaucoma abierto no suele presentar señales y es por ello que la mitad de las personas este padecimiento no se enteran que lo tienen. El National Eye Institute explica que con el paso del tiempo, es posible que se pierda lentamente la visión, empezando por lo general por su visión periférica, especialmente el área de su visión que está más cerca de la nariz. Debido a que sucede tan lentamente, muchos pacientes no se dan cuenta al principio de que su visión está cambiando.