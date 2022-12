Así se prepara el agua de avena para bajar el azúcar rápidamente y combatir la fatiga crónica

La glucosa (azúcar) en la sangre es esencial para el funcionamiento del organismo, pues es la que proporciona energía al cuerpo para que funcione correctamente. Como tal, el metabolismo se encarga de transformar los azúcares que se ingieren con los alimentos y los convierte en glucosa.

No obstante, las alteraciones de los niveles de azúcar en sangre surgen cuando el metabolismo de la insulina no funciona como debe ser. Por lo general ocurre cuando las células de los tejidos no pueden asimilar bien la glucosa y esta empieza a acumularse peligrosamente en la sangre. Por lo anterior, si el sistema endocrino falla en su función de regular la glucosa, se puede experimentar altos niveles de azúcar en sangre.

Por su parte, casi todas las personas se sienten cansadas o estresadas de vez en cuando, pero en algunos casos el cansancio es extremo y realizar actividades como caminar resulta agotador, por lo que prefieren estar acostadas todo el día. Esto podría ser por el síndrome de fatiga crónica o encefalomielitis miálgica (SFC/EM).

De acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, se desconoce la causa exacta de SFC/EM y puede tener más de una. Por ejemplo, es probable que dos o más causas posibles trabajen juntas para desencadenar la enfermedad.

Según lo anterior, el portal El Diario indica que el agua de avena, por ser rico en carbohidratos de absorción lenta, baja el azúcar. Además, por contener hidratos de carbono, otorga altas dosis de energía y ayuda a combatir la fatiga crónica.

Para su preparación se debe remojar una noche antes una taza con hojuelas de avena. En la mañana se elimina el líquido y se procesa en la licuadora con agua pura. Después de esto se sirve el resultado en un vaso y se le puede agregar canela para darle sabor.

Cansancio crónico: estas son las causas y síntomas mas frecuentes

1. Deficiencia de hierro: el portal de salud Cuerpo Mente asegura que la deficiencia de hierro es uno de los motivos más comunes por los que existe una deficiencia de hierro. Los principales síntomas de carencia de hierro es la fatiga, debilidad, muscular generalizado, frío en el cuerpo y especialmente en manos y pies, somnolencia de día e insomnio en la noche. También se destacan:

Taquicardia y palpitaciones.

Disnea (dificultad respiratoria) y sensación de ahogo con el esfuerzo físico o la práctica del deporte.

Dolor en la lengua, atrofia de las papilas gustativas o aftas de repetición.

Palidez de piel y mucosas.

Infecciones habituales en la piel, dificultad en la cicatrización de heridas, incremento del acné y aumento de granos y forúnculos. También fotodermatitis por exposición solar y prurito generalizado.

Caída del cabello y sequedad del cuero cabelludo. Cabello fino, difícil de peinar y con las puntas abiertas,

Uñas con manchas blancas que se abren en capas.

2. Anemia por falta de vitamina B12: además de la anemia causada por la falta de hierro, también existe la anemia por carencia de vitamina B12 o ácido fólico. Esta se presenta en el 1,9 % de personas mayores de 60 años, algunos síntomas también se relacionan con el cansancio, taquicardias e irritabilidad.

3. Enfermedades autoinmunes: las enfermedades autoinmunes suelen iniciar con cansancio y dolor, pues se instauran de manera lenta y progresiva, haciendo al paciente sentirse afectado por el cansancio corporal.

4. Hipotiroidismo: esta patología inicia con síntomas como cansancio y fatiga, en el caso de que sea leve, con estos son sus síntomas más comunes: