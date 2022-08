Así se puede saber si una persona está deshidratada con solo pellizcar su piel

Mantenerse hidratado es un factor clave para la supervivencia del ser humano. El hecho de que el cuerpo no tenga niveles adecuados de agua y líquidos conlleva a padecer problemas asociados a la deshidratación.

De acuerdo con información de la enciclopedia médica MedlinePlus, la deshidratación puede ser leve, moderada o grave, según la cantidad de líquido corporal que se haya perdido o que no se haya repuesto. En ese sentido, un cuadro de deshidratación grave puede ser mortal para las personas.

De manera general, la deshidratación ocurre cuando la persona ha perdido demasiado líquido -durante la sudoración, por ejemplo- y si no toma suficiente agua o repone el líquido que ha perdido.

El cuerpo humano puede perder líquidos en los siguientes casos:

Sudoración excesiva. Puede ocurrir a causa del ejercicio en clima cálido, por ejemplo.

Fiebre.

Vómitos o diarrea.

Orinar demasiado.

Los síntomas más comunes de deshidratación leve o moderada incluyen sed, boca seca o pegajosa, no orinar mucho, orina amarilla oscura, piel seca y fría, dolor de cabeza, calambres musculares, entre otros.

Con respecto a la deshidratación grave, a los síntomas se suman la irritabilidad o confusión, experimentar mareos o aturdimiento, latidos cardíacos rápidos, respiración rápida, ojos hundidos y un estado de inconsciencia o delirio.

¿Cuál es es la prueba ‘Skin Pinch’?

A través de la plataforma TikTok, el doctor Karan Rangarajan acostumbra a compartir contenidos relacionados con el tema médico. Sus videos son bastante populares y entre todos ya suman un aproximado de 283 millones de ‘Me gusta’.

Uno de sus videos más vistos, precisamente, comparte una prueba sencilla y rápida mediante la cual las personas pueden determinar si están deshidratadas con solo pellizcar su piel.

El médico quirúrgico del Servicio Nacional de Salud en el Reino Unido explicó que la prueba es conocida como Skin Pinch, o el pellizco de piel, en español. “Cuanto más hidratado estés, más elástica será tu piel y se recuperará inmediatamente después de pellizcarla. Si estás deshidratado, la piel pierde su elasticidad y tarda un tiempo en volver a la normalidad, y es más probable que se acumule”, precisa el experto.

Generalmente, la prueba del pellizco en la piel se utiliza para medir la elasticidad del órgano externo más grande del cuerpo, así como su capacidad para estirarse y recuperarse. Además, como lo anota el Dr. Rangarajan, permite determinar si una persona está hidratada o deshidratada.

“Se conoce como turgencia pobre de la piel cuando la piel no se recupera en un segundo o dos”, indicó la nutricionista Kathryn Piper al portal especializado Health. De igual manera, mencionó que “la mala turgencia de la piel puede ser un indicador de deshidratación”.

De acuerdo con el citado portal, los profesionales de la salud usan el pellizco de piel junto con otras pruebas médicas porque “es indoloro y no invasivo”. Aún así, vale mencionar que no es tan preciso y sus resultados, por supuesto, no se comparan con los que se pueden obtener a partir de estudios profesionales.

“No hay un estándar de oro para practicarlo. Algunos practicantes pueden pellizcar el dorso de la mano, mientras que otros pueden usar otras áreas; y a veces el pellizco puede ser de dos segundos, mientras que algunos médicos pueden mantener la piel por más tiempo”, explicó la experta en nutrición y bienestar Samantha Cassetty a Health.

Aunque la prueba del pellizco en la piel es segura y no supone mayor riesgo para quien se la practica, es conveniente resaltar que no se configura como el método más preciso y recomendado para evaluar los niveles de hidratación. Si bien puede mostrar algunos indicios para las personas, lo ideal es acudir a un especialista médico si se experimentan síntomas asociados con cualquiera de los niveles de deshidratación.