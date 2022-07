Ayuno intermitente: ¿quiénes no deberían hacerlo y por qué?

El ayuno intermitente consiste en no ingerir alimentos durante cierto período cada día o durante una semana. Los expertos de Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, señalan varios enfoques:

Ayuno de días alternos: en este tipo de ayuno intermitente se tiene una alimentación normal un día y se ayuna completamente al día siguiente. Ayuno 5x2: se tiene una alimentación normal por cinco días a la semana y se ayuna dos días. Ayuno diario con tiempo restringido: se come con normalidad, pero se realiza en el tiempo de ocho horas en el día.

Ana Zugasti, del Área de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología (SEEN), le explicó a Cuídate Plus cómo es este tipo de ayuno. “Habitualmente no hay normas estrictas de lo que se puede ingerir en las horas permitidas. Se asume que con el período de ayuno se disminuye la ingesta habitual en 300 o 500 kilocalorías al día”.

Realizar este ayuno tiene beneficios para el cuerpo humano. Los estudios muestran que puede ser más beneficioso que otro tipo de dietas para disminuir la inflamación de enfermedades como el Alzheimer, la artritis, el asma, esclerosis múltiple y accidente cerebrovascular.

“Perder peso y hacer actividad física ayuda a reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con la obesidad, como la diabetes, la apnea del sueño y algunos tipos de cáncer. Para estas enfermedades, el ayuno intermitente parece ser tan beneficioso como cualquier otro tipo de dieta que reduce las calorías totales”, indica Mayo Clinic.

Para hacer el ayuno intermitente es importante consultar con un médico y recibir la asesoría profesional adecuada. Es fundamental realizarlo bajo supervisión médica. Las personas que tienen cálculo renales, reflujo gastroesofágico, diabetes u otro tipo de afecciones de salud deben preguntar a un doctor antes de hacerlo.

Zugasti explica que un elemento importante de ayuno intermitente es tener una alimentación saludable. “De nada sirve hacer cualquier tipo de estrategia dietética si no se parte de una alimentación basada en alimentos frescos, sobre todo verduras y frutas. La cantidad debe ser la estipulada con el dietista-nutricionista con el que se trabaje, ya que depende de objetivos, necesidades y preferencias del paciente”, indicó la experta al sitio web Cuídate Plus.

Personas que no deben realizar ayuno intermitente

Cuídate Plus señala las personas que no deberían realizar ayuno intermitente:

Personas que padecen o han padecido un trastorno de conducta alimentaria.

Personas con tendencia al estrés y la ansiedad.

Personas con migrañas.

Personas con bajo peso.

Mujeres embarazadas o en plena lactancia materna.

Personas con diabetes tipo 1 o insuficiencia hepática o renal.

Personas con problemas de colesterol, presión sanguínea o cardiopatías.

Los niños, adolescentes y ancianos.

Dieta saludable

Una alimentación saludable es fundamental para evitar complicaciones en el estado de salud, especialmente relacionados con la presión arterial. Por eso, la Organización Mundial de la Salud hace especial énfasis en que se debe “mantener el consumo de sal por debajo de 5 gramos diarios (equivalentes a menos de 2 g de sodio por día) ayuda a prevenir la hipertensión y reduce el riesgo de cardiopatías y accidente cerebrovascular entre la población adulta”.

Medline Plus sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, explica las características de la dieta “DASH” (Dietary Approaches to Stop Hypertension), la cual tiene como propósito ayudar a bajar la presión arterial.

Esta dieta incluye alimentos que son más ricos en potasio, calcio y magnesio y más baja en sal que la alimentación diaria típica. Medline Plus menciona que las metas de la dieta DASH son: