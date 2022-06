Batidos caseros para mejorar la memoria y concentración: así se pueden preparar

La pérdida de memoria, conocida también como amnesia, es el olvido inusual. Es un trastorno habitual a medida que las personas se hacen mayores, ya que es común ir olvidando ciertas cosas con el tiempo.

En concreto, este trastorno puede producirse por un período corto de tiempo y luego resolverse. Esto se conoce como pérdida de memoria transitoria. Sin embargo, dependiendo de la causa, la pérdida de memoria puede no desaparecer y empeorar con el tiempo, según el portal especializado en salud, Top Doctors.

Michael C. Levin, médico de College of Medicine, University of Saskatchewan, señala que la pérdida de memoria puede ser un síntoma de disfunción cerebral. Además, las alteraciones de la memoria relacionadas con el paso de los años hacen referencia al ligero descenso fisiológico en la funcionalidad cerebral que se produce con la edad.

Síntomas

Dificultad para entender el lenguaje.

Lentitud en los movimientos.

Depresión.

Dolor de cabeza.

Problemas de visión.

Dificultad para realizar actividades cotidianas.

Dificultad para prestar atención.

Confusión mental.

Motivos de la pérdida de memoria

Algunos trastornos mentales: hay ciertos trastornos que pueden afectar al desarrollo de la memoria, como la esquizofrenia o la depresión.

Estrés: cuando una persona no descansa correctamente, el cerebro no puede interiorizar toda la información que ha ido adquiriendo durante el día. Por lo tanto, si las personas están estresadas, la memoria irá a peor.

Prestar poca atención : hay veces que las personas reciben demasiados estímulos y no centran la atención en una sola cosa. Si no se tiene la cabeza concentrada en lo que le están diciendo o en lo que se está leyendo, entonces se olvidará, según el magacín El Mundo Deportivo, en su sección de salud y bienestar.

Medicación : hay ciertos medicamentos que afectan a la capacidad de memoria de la persona. Es el caso, por ejemplo, de los antiepilépticos o ansiolíticos, entre muchos otros.

Alcoholismo: el alcoholismo crónico puede afectar gravemente las capacidades mentales. El alcohol también puede causar pérdida de memoria al interactuar con medicamentos.

Insuficiencia de vitamina B12: una deficiencia de vitamina B-12, común en los adultos mayores, puede causar problemas de memoria, según la Clínica Mayo.

Batido de mango y frambuesa

El mango es muy bueno para la memoria ya que contiene vitamina B6 y ayuda a que el cerebro se desarrolle con normalidad.

Además, permite que el sistema nervioso e inmunitario se mantengan correctamente. Las frambuesas, por su parte, son ricas en antioxidantes y en agentes antiinflamatorios.

Ingredientes

Dos mangos cortados.

Media taza de frambuesas.

Una taza de leche de almendra o coco.

Dos cucharadas de linaza en polvo.

Miel y hielo al gusto.

Preparación

En la batidora, añadir todos los ingredientes y mezclar hasta obtener un batido con una textura cremosa y homogénea.

Se recomienda tomarlo como parte del desayuno.

Batido de espinacas con jengibre

Las espinacas pueden proteger al cerebro del estrés oxidativo y de los radicales libres. Por su parte, el jengibre sirve como protector ante ciertos agentes tóxicos; y las almendras son una fuente de omega 3 que ayudan a que el cerebro funcione mejor.

Ingredientes

Una taza de hojas de espinacas previamente lavadas.

Una pieza mediana de jengibre ya pelado.

Un puñado de almendras.

Una taza de leche de almendra o coco.

Miel y hielo al gusto.

Preparación