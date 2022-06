Demencia: estas son las vitaminas que pueden ayudar a prevenirla, según estudio

Una investigación realizada en la Universidad de Oxford (Inglaterra) y publicado en la revista Plos One (Public Library of Sciences One) demostró que el consumo de elevadas dosis de vitamina B6 reduce a la mitad la velocidad de avance del deterioro cognitivo leve (DCL) o demencia senil.

Ahora bien, este es un descubrimiento importante y beneficioso, sobre todo, para personas de edad avanzada con problemas leves de memoria, ya que el DCL es un factor de riesgo del Alzheimer. Para esto, los investigadores trabajaron con 217 voluntarios mayores de 70 años con problemas de memoria y DCL.

En el estudio, dividieron de forma aleatoria y mediante técnicas de doble ciego a los voluntarios en dos grupos. A los del primero se les administraron unas píldoras denominadas ‘Trio Be Plus’, que contenían altas dosis de vitamina B6, vitamina B12 y ácido fólico.

Al segundo grupo se le administró placebo. El tratamiento duró 24 meses y los resultados demostraron que las personas tratadas con las píldoras ‘Trio Be Plus’reducían a la mitad la tasa del volumen de su cerebro, propia del DCL.

El consumo de vitamina B6 reduce a la mitad la velocidad de avance del deterioro cognitivo leve (DCL) o demencia senil. Foto: Getty images. - Foto: Foto: Getty images.

Para determinar estos resultados, se utilizaron imágenes de resonancia magnética nuclear y un test cognitivo al finalizar el periodo de tratamiento. Además, en el cuestionario se comprobó una correlación entre una mayor velocidad de reducción del volumen cerebral y una puntuación inferior en la prueba. Y aunque no todos los voluntarios terminaron el tratamiento, no se detectaron diferencias significativas entre los efectos secundarios del grupo placebo y el grupo tratado.

Cabe resaltar que estudios realizados con anterioridad ya relacionaban la vitamina B6 con los niveles plasmáticos de un aminoácido conocido como homocisteína. Esta vitamina es un controlador de la concentración del aminoácido en sangre. Cuando está en concentraciones elevadas, se considera un factor de riesgo del Alzheimer, de modo que una deficiencia de B6 en la dieta, podría estar relacionada con padecer la enfermedad.

Por otra parte, una revisión de varios estudios publicada con la Colaboración Cochrane Plus apunta que la vitamina B6, además de estar relacionada con el DCL y el Alzheimer, podría jugar un papel clave en otras patologías neurosiquiátricas como depresión, migrañas, convulsiones y dolor crónico.

Sin embargo, son unos resultados relevantes, si se tiene en cuenta que los estudios epidemiológicos apuntan que en las dietas de los ancianos, en general, hay déficit de vitamina B6.

Vitaminas y minerales para mejorar la memoria

Vitamina C

El doctor Henrique von Gersdorff, coautor de un estudio realizado en la Universidad de Ciencias de la Salud de Oregón (Estados Unidos), asegura que algunos receptores neuronales dejan de funcionar cuando escasea la vitamina C.

Las propiedades antioxidantes del ácido ascórbico (vitamina C) evitan que los receptores de las neuronas que permiten su comunicación se degraden prematuramente.

Además, es necesaria para sintetizar el neurotransmisor dopamina, que controla el flujo de información desde diferentes áreas del cerebro.

La ingesta diaria recomendada de vitamina C está entre 60 y 100 mg. Esta se puede consumir en un kiwi o una naranja al día.

Vitamina B1

Cómo se mencionó antes, si las personas obtienen suficiente tiamina (vitamina B1) están aumentando la protección sobre su cerebro.

De hecho, un estudio de la Universidad de Oxford muestra que la ingesta de suplementos de tiamina puede mejorar la función cerebral de los pacientes con Alzheimer.

La dosis recomendada está entre los 1.100 y los 1.300 mcg diarios. Entre los alimentos ricos en tiamina se incluyen los frutos secos, la levadura de cerveza, las lentejas y los garbanzos.

Ácidos grasos omega-3