Batidos diuréticos para combatir la retención de líquidos: así se preparan

Los remedios naturales no sustituyen el tratamiento médico especializado. Es recomendable consultar previamente con un doctor.

De acuerdo con información de la enciclopedia médica MedlinePlus, el cuerpo de un ser humano saludable es capaz de equilibrar la cantidad de agua que entra y sale del mismo.

No obstante, precisa que “un desequilibrio de líquidos puede suceder cuando el individuo pierde más agua o líquido del que consume”. De igual manera, también puede ocurrir cuando se consume más agua o líquido del que el cuerpo es capaz de eliminar.

El portal especializado Mejor con salud profundiza particularmente en una condición conocida como retención de líquidos o hidropesía, el cual consiste en un trastorno inflamatorio que se desarrolla cuando el cuerpo no elimina los líquidos que se acumulan en los tejidos.

A causa de dicha acumulación de líquido en los tejidos del cuerpo puede aparecer una hinchazón conocida como edema. Esta suele presentarse en los pies, tobillos y las piernas, aunque también puede afectar todo el cuerpo.

Según detalla MedlinePlus, otras causas por las cuales pueden aparecer los edemas son: consumir demasiada sal, las quemaduras por los rayos del sol, insuficiencia cardíaca, enfermedades de los riñones, problemas hepáticos por cirrosis, embarazo, problemas con los ganglios linfáticos, algunas medicinas, permanecer mucho tiempo de pie o sentado cuando hace calor.

Teniendo en cuenta las numerosas causas que pueden provocar la retención de líquidos, es conveniente acudir a un médico especializado para recibir un diagnóstico preciso y definir el tratamiento adecuado.

Batidos naturales para combatir la retención de líquidos

Como es usual, la medicina natural ofrece algunas opciones de remedios caseros para tratar los síntomas derivados de la retención de líquidos. No obstante, es pertinente mencionar que, como todos los tratamientos alternativos, su eficacia no está garantizada al 100 %, así mismo, no sustituyen de ninguna manera la perspectiva médica.

El portal Mejor con salud comparte algunas recetas para preparar batidos diuréticos que podrían ayudar a combatir la retención de líquidos. Uno de ellos es el licuado de melón con manzana, cuyas propiedades contribuyen a desinflamar los tejidos. Además, puede acompañarse con otros ingredientes como las semillas de chía y el kiwi, los cuales brindan un valioso aporte para controlar la hidropesía.

Ingredientes:

Dos kiwis.

Una manzana.

Dos rodajas de melón.

Medio vaso de agua (100 ml).

Una cucharada de semillas de chía (10 gramos).

Preparación:

En primer lugar, se incorporan todos los ingredientes en la licuadora, menor las semillas de chía. Se procesa hasta que la mezcla sea homogénea y se sirve en un baso.

Posteriormente, se agregan las semillas de chía, se bate y está listo para beber.

Otro batido recomendado por Mejor con salud se basa en las propiedades del pepino, un vegetal bastante común en las ensaladas y conocido por su rico contenido de agua.

Ingredientes:

Medio pepino.

Cinco ramas de perejil.

Dos vasos de agua (200 mililitros).

Preparación:

El primer paso para preparar este batido consiste en cortar el pepino en pequeños trozos para procesarlo en la licuadora. También se incorporan las cinco ramas de perejil y el agua.

Una vez la mezcla esté homogénea y sin grumos, se pueden agregar unas gotas de zumo de limón para dar sabor (opcional) antes de beber el batido diurético.

Una tercera opción de licuado natural compartido por Mejor con salud es el batido de papaya y plátano, dos de las frutas más populares en los hogares. Estos ingredientes destacan por su alto contenido de potasio, un mineral clave para mantener el balance de fluidos en el cuerpo.

Ingredientes:

Tres rodajas de papaya.

Dos plátanos.

Un vaso de agua (200 ml).

Una cucharada de semillas de lino (10 g).

Preparación:

Para empezar, se cortan las rodajas de papaya y se retiran las semillas. Luego, se cortan en trozos pequeños, al igual que el plátano, para procesarlos en la licuadora junto a las semillas de lino.

Una vez se obtenga una mezcla homogénea, el batido está listo para beberse sin necesidad de colar.