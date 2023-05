Belleza: estas son las tendencias en maquillaje y cuidado para lucir una piel “jugosa” este verano

Con la llegada de las vacaciones de mitad de año, una época que para muchos significa playa o descanso, nuevas tendencias en el maquillaje y el cuidado de la piel estarán en tendencia. Por ello, los expertos de Faces Beauty reseñaron que llevar un maquillaje ligero y un rostro hidratado son los protagonistas para este año.

La vitamina C es considerada un antioxidante que neutraliza las células de la piel. - Foto: Getty Images

Makeup no makeup, la principal tendencia para este verano:

Un acabado “makeup no makeup” es la tendencia que busca minimizar el maquillaje para que la piel se vea natural y luminosa. Para ello se deben usar productos ligeros y prácticos. De acuerdo con Luisa Gaviria, embajadora de Estée Lauder y Clinique, “esta tendencia es ideal para personas a quienes les encanta llevar looks muy naturales, que no les gusta aplicar polvo o bases todos los días y que se sienten en confianza respecto a su piel.

Sobre la misma línea, los expertos destacan que el bloqueador solar con color es otra preferencia para estas vacaciones, pues de esta forma mejoran el aspecto de la piel al protegerla del sol. Por otro lado, el blush es el protagonista, dejando en segundo plano al contorno.

Para escoger un buen ‘blush’, lo principal también es conocer la forma del rostro, una vez hecho esto se debe aplicar el producto en zonas específicas, generando un efecto lifting y de rostro alargado. También se recomienda conocer qué tipo de subtono de piel se tiene, es decir, si es frío, lo mejor es elegir un blush rosado, mientras que si es cálido, los tonos melocotón lucen mejor.

ojos maquillaje - Foto: Getty Images/iStockphoto

En cuanto a las cejas, se mantiene la tendencia de usarlas voluminosas. “Existen tres técnicas para hacerlas, la primera; natural, peinándola en la dirección del crecimiento del vello. La segunda, definidas, haciendo marcación de los tres puntos de la ceja con el lápiz en la base de la ceja interna, la parte superior del arco y en la cola de la ceja. La tercera, cejas levantadas; cepillamos las cejas en la dirección del crecimiento del vello y acentuamos mucho más con un lápiz el arco de la ceja”, dice Gaviria.

Tonos nude para los labios. Siguiendo la línea de lo natural, al tener una gama tan amplia, todo el mundo puede encontrar el indicado. La recomendación es utilizar un tono por encima del tono natural de los labios, además de fijarse en los subtonos de la piel: si es frío, elegir rosas y si es cálido, preferir los marrones.

Una de las técnicas recomendadas para aplicar los productos es en sentido ascendente, en ese sentido el rubor, bronceador, y sombras, se deben difuminar de abajo hacia arriba y del centro hacia afuera.

Cuidado de la piel para un acabado jugoso, como el de Hailey Bieber

Productos multifuncionales: “desde que volvimos a la vida normal, estamos más ocupados, por lo que tener productos que se puedan usar de dos y hasta tres formas distintas, siempre van a ser una ventaja porque uno dedica menos tiempo, son fáciles de usar y muchos de ellos, aparte de dar una mejor apariencia, “desde que volvimos a la vida normal, estamos más ocupados, por lo que tener productos que se puedan usar de dos y hasta tres formas distintas, siempre van a ser una ventaja porque uno dedica menos tiempo, son fáciles de usar y muchos de ellos, aparte de dar una mejor apariencia, cuidan el rostro como los limpiadores que ayudan a exfoliar o los bálsamos que hidratan, pero también eliminan el maquillaje”, explica la experta.

El colágeno es una de las sustancias clave que mantiene la piel libre de arrugas y líneas de expresión. - Foto: Getty Images