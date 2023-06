Bolsas en los ojos: el ingrediente casero que ayuda a reducirlas; así se prepara

Las bolsas en los ojos son en muchas ocasiones señales normales de envejecimiento; pero también pueden ser el resultado de la contaminación, acumulación de toxinas, no llevar una dieta saludable, dormir pocas horas o fumar, entre muchas otras razones.

Si bien estas alteraciones se presentan de un momento a otro, normalmente no son para preocuparse, pues no representan afecciones graves. Al respecto, la compañía de salud Sanitas, indica que se trata de un padecimiento común porque la piel del contorno de los ojos es muy sensible y fina, además de tener menores niveles de colágeno. Esto hace que con el avance de los años comience a afectarse.

El portal Medical News Today asegura que el área ubicada debajo de los ojos puede verse más oscura debido a la constricción de los vasos sanguíneos que causan hiperpigmentación o el adelgazamiento de la piel.

Protegerse del sol, mantener la piel hidratada, alimentarse bien y recurrir al uso de productos naturales son clave para ayudar a retrasar o hacerle frente a estas molestias, que al final terminan convirtiéndose en un tema meramente estético.

Las bolsas en los ojos pueden ayudar a mitigarse con remedios caseros. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Dentro de las opciones caseras que se pueden adoptar para mejorar la condición están los aceites esenciales como el de almendras. Cuando se prensan, las almendras liberan un aceite dulce lleno de vitaminas y nutrientes para la salud interna y externa del organismo.

Este producto es un aliado para hidratar y previene la formación de pequeñas arrugas, según afirma este estudio realizado por el Hospital General de Salisbury, citado en una publicación de la revista Mejor con Salud, escrita por Daniela Echeverri Castro.

Este producto puede usarse solo o combinarlo con pétalos de rosas. Si se utiliza solo, lo único que se requiere es colocar unas gotas de aceite sobre el dedo anular y extenderlas sobre la zona de las ojeras y bolsas en los ojos con pequeños toques. Lo ideal es no frotar la piel debido a que es especialmente sensible y delicada.

Es recomendable aplicar este truco casero antes ir a dormir y dejarlo actuar durante toda la noche. Al día siguiente se retira enjuagando con abundante agua tibia y se seca la zona sin frotar. Se puede utilizar a diario.

Si se usa con rosas, esto le agrega propiedades analgésicas, según asegura una investigación realizada por la Universidad de Teherán. Los dos ingredientes ayudan a hacerle frente a esas imperfecciones que aparecen debajo de los ojos, asegura Mejor con Salud.

El aceite de almendras le aporta vitaminas a la piel. - Foto: Getty Images/EyeEm

Ingredientes

Media taza de aceite de almendras dulces (120 gramos)

Los pétalos de una rosa

¿Cómo prepararlo?

Se ponen a macerar los pétalos de rosa en el aceite de almendras dulces durante un día.

Pasadas 24 horas, se filtra el aceite y se almacena en un frasco de vidrio.

Se humedece un trozo de algodón y se frota el producto sobre las bolsas.

Se deja hasta que se absorba bien

Las ojeras o bolsas en los ojos pueden presentarse por falta de descanso. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo prevenir las bolsas en los ojos?

Según el portal De moda y belleza, existen trucos para lograr el objetivo de evitar bolsas y ojeras. Uno de ellos es dormir boca arriba con dos almohadas, pues esto ayudará prevenir las llamadas “arrugas del sueño”, las cuales afectan el contorno de ojos.

Otra de las fórmulas es desmaquillarse bien y mantener una limpieza facial adecuada, porque de no hacerlo esto también incide en la formación de bolsas.

Una estrategia más es beber mucha agua. El truco está en intentar consumir al menos 1,5 litros de líquido al día. Puede ser agua, zumos naturales o infusiones. Al mejorar la circulación, se evitará la retención de líquidos y de esta forma también se controla esta molestia en los ojos.

Es importante nutrirse bien, incluyendo en la alimentación frutas, verduras y productos bajos en grasa. De igual forma, el portal Healthline, recomienda consumir alimentos ricos en colágeno, dado que con el paso de los años los músculos y los tejidos que sostienen los párpados se debilitan. Esto significa que la piel puede comenzar a aflojarse, incluida la grasa que suele estar alrededor de los ojos.