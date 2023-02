Café con leche; estas son las graves consecuencias para la salud de tomarlo todas las mañanas

Es importante no agregarle azúcar al café con leche, si se hace, el índice glucémico de esta bebida será muy alto.

Desde hace muchos años es muy común que en las familias colombianas y de diferentes partes del mundo haga presencia una bebida tan particular como lo es el café con leche. Como es bien sabido, este líquido se prepara combinando los dos mismos ingredientes que señala su nombre.

Algunas personas simplemente por gusto prefieren agregarle a su taza más leche que café y muchas otras priorizan la cantidad de la sustancia que es conocida por despertar al organismo. Lo cierto es que en su estado, esta bebida cuenta con un gran sabor.

De igual manera, es necesario destacar que el café con leche se suele beber en la mañana, para el desayuno. Sin embargo, aunque su ingesta de vez en cuando no tiene una gran contra-indicación, si se hace todos los días sí pueden aparecer graves consecuencias.

De acuerdo con la Sociedad Española de Nutrición, reseñada a través de la plataforma digital especializada Gastrolab, “la mezcla de taninos del café (mejor conocidos como antioxidantes) y la caseína de la leche podrían tener efectos negativos en el sistema digestivo y en el hígado. Los expertos señalan que por separado; los taninos son moléculas útiles y de alto valor para el organismo, sin embargo al mezclarlos pueden resultar agresivos”.

Por eso, es de vital importancia no beber café con leche todas las mañanas. Lo mejor es que el consumo de esta popular bebida no sobrepase las cuatro tazas a la semana. Además, los profesionales de la salud recomiendan no agregarle azúcar a este líquido cuando se vaya a tomar.

Café: estas son bebidas que lo sustituyen y también aportan energía

Bebidas vegetales

Antes de iniciar el día, los expertos aconsejan consumir las bebidas vegetales, pero importante validar que la bebida no tenga azúcar añadida. Estas son las alternativas más frecuentes que se pueden implementar: de almendra, de avellana, de coco, de soja, de arroz y de avena.

Jengibre con limón y miel

A pesar de que el jengibre tiene un sabor bastante fuerte e insípido, cuando se combina con miel y limón resulta una bebida deliciosa y muy útil para iniciar el día. Cabe destacar que el limón aporta vitamina C, la miel, vitaminas B, C y D y el jengibre contiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y depurativas. Solamente se deben cortar varias rodajas de jengibre, hervirlas durante 15 minutos y añadir el zumo de limón y una cucharada de miel.

Cacao

Como tal, el cacao contiene antioxidantes, teofilina y teobromina que ayudan a que el cuerpo se mantenga activo. Sin embargo, suele ir mezclado con azúcares, por lo que es necesario cuidar su consumo. Una buena opción es consumir cacao puro sin azúcares, este puede tener un sabor amargo característico y se puede tomar con leche.

Té de regaliz

Esta planta medicinal se caracteriza por su alto contenido en vitamina C y minerales como el calcio, el fósforo, el hierro, el potasio y el sodio. Normalmente, las personas utiliza esta infusión para tratar los problemas digestivos gracias a sus propiedades antiinflamatorias. Adicional a ello, es un poderoso energizante para iniciar el día.

Té de rooibos

El rooibos es una hierba que proviene de Sudáfrica y se puede obtener por la fermentación de un arbusto rojo que le da su color. Esta infusión contiene hierro, calcio, potasio y poderosos antioxidantes que ayudan a estimular el sistema inmunológico para así protegerse contra distintas enfermedades.

Smoothies

Los batidos de frutas y verduras tienen un gran aporte de vitaminas y nutrientes que son ideales al momento de iniciar el día o querer tener más energía. Esta deliciosa alternativa se puede hacer con distintas combinaciones, entre frutas y verduras.