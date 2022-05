Calambres: cómo quitarlos de manera natural

El calambre es un espasmo muscular, una contracción involuntaria de uno o más músculos, que puede ocurrir después de un ejercicio intenso, durante la noche o en cualquier momento. Pueden ser dolorosos y durar de unos segundos a varios minutos.

Por lo general, la parte en la que suelen aparecer más es en las piernas, en las pantorrillas o en los gemelos y las mujeres tienen más tendencia a padecerlos.

Las causas que los provocan son la falta de hidratación, el déficit de minerales como potasio, calcio o magnesio, o bien, problemas circulatorios. Además, pueden aparecer si las personas están mucho tiempo en la misma posición, si hacen ejercicio sin calentar o si llevan un calzado con mucho tacón o demasiado plano, según el portal especializado en salud, Saber Vivir.

Michael C. Levin, médico del College of Medicine, University of Saskatchewan, señala que los calambres musculares pueden ser un síntoma de una disfunción del sistema nervioso y sus causas más comunes son: calambres benignos en las piernas que se producen por razones desconocidas, y calambres musculares asociados al ejercicio (calambres durante o inmediatamente después del ejercicio).

Uno de los tipos de calambres son los musculares asociados al ejercicio (calambres durante o inmediatamente después del ejercicio). - Foto: Getty Images

Remedios caseros para los calambres

Castaño de Indias

Si las personas padecen de varices, pesadez y otros problemas venosos, puede que tengan calambres.

Las castañas de este árbol favorecen la circulación, mejorando la oxigenación y el aporte de nutrientes a las piernas.

Se recomienda tomar de 250 a 500 mg de extracto al día, en una o dos tomas. Se debe evitar si se toma anticoagulantes.

Alfalfa

En algunas ocasiones los calambres se deben a un déficit de nutrientes que hace que el músculo no trabaje bien.

Esta es una planta muy completa con minerales, proteínas y vitaminas que ayudan al correcto funcionamiento muscular.

Se recomienda tomar de 3 a 5 g al día del extracto de planta, repartidos en dos tomas.

Cola de caballo

Gracias a su contenido en potasio y otros minerales, mejora los calambres, así como la salud de los tejidos elásticos como los músculos, tendones, entre otros.

Se aconseja una cucharada en decocción de 15 a 30 días. Evitar en caso de insuficiencia renal.

Gotu kola

Esta planta mejora la circulación venosa y refuerza los tejidos elásticos ricos en colágeno.

Es útil si los calambres son por mala circulación.

La dosis es de 500 a 1.000 mg de extracto al día, durante uno o dos meses. No conviene en caso de gastritis.

Tónico de hierbas

Si las personas son propensas a sufrir calambres, pueden tener un tónico preparado para hacerse masajes cuando tenga dichas molestias.

En un recipiente de cristal de un litro, poner 40 g de romero, 40 g de menta, 40 g de melisa, 30 g de árnica y 20 g de hipérico.

Rellenar el recipiente con aguardiente (o algo similar), y dejar macerar en un sitio fresco y resguardado de la luz durante 20 días, agitándolo de vez en cuando.

Una vez preparado, usarlo para realizar fricciones en la zona afectada, dos veces al día.

Alimentos para combatir los calambres

La alimentación también ayuda a evitar y tratar los calambres, por eso, el portal especializado en salud, Tua Saúde, recomienda los siguientes para incorporarlos en la dieta: