Cálculos biliares y piedras en los riñones: la fruta que ayuda a prevenir su aparición

Este alimento aporta al organismo antioxidantes, minerales, vitamina C, vitaminas del grupo B y también tiene propiedades anticancerígenas.

Tanto los cálculos biliares como las piedras en los riñones pueden crecer en órganos que funcionan como filtro para el cuerpo. Como tal, esto sucede cuando los riñones o la vesícula trabajan duro para procesar grandes cantidades de sal, azúcar y proteínas con muy poca cantidad de agua.

En cuanto a los cálculos renales, la Biblioteca Nacional de Medina de Estados Unidos, Medline Plus, señala que son cristales conformados por químicos que encuentran en la orina y los cálculos se forman cuando los riñones no filtran correctamente los residuos. Entre tanto, las piedras pueden permanecer en el riñón o viajar por el tracto urinario hasta la uretra, lo cual puede ser muy doloroso.

Por otra parte, los cálculos biliares se producen en la vesícula biliar, provocando síntomas como hinchazón abdominal, eructos, gases, indigestión, náuseas, dolor entre los omóplatos, dolor en el hombro derecho y vómitos. Adicional a ello, también se puede experimentar escalofríos, heces de color arcilla, fiebre, sudoración excesiva y ojo o piel amarilla.

Para tratar estos dos problemas de salud, es importante acudir al médico para diagnosticar la causa y el tratamiento a seguir. Normalmente, los especialistas aconseja adoptar una dieta saludable, libre de sal y rica en nutrientes y minerales. Con ello, las frutas juegan un papel esencial para el tratamiento de estas dos afecciones, pues algunas de ellas son ricas en agua y vitaminas que mejoran el tránsito intestinal.

De acuerdo con lo anterior, el portal Gastro Lab Web señala que el pomelo es una fruta ideal para limpiar el hígado y así prevenir la formación de cálculos renales y biliares en el organismo, gracias a su alto contenido de vitamina C y antioxidantes como los flavonoides, el licopeno y los betacarotenos.

Adicionalmente, esta fruta cítrica es una combinación natural de fibra, potasio, licopeno y vitamina C. Si bien muchos no les agrada su sabor ácido y amargo, la Fundación Española de la Nutrición considera que su aporte de vitamina C “supera en 30 miligramos la ingesta diaria recomendada para este nutriente”.

Otros beneficios del pomelo

Mejora la salud cardiaca: tan solo en un pomelo de 200 gramos se puede encontrar 278 miligramos de potasio, que es vital para la salud del corazón. Por ello, algunos médicos recomiendan el consumo de esta fruta para reducir la presión arterial. Asimismo, un estudio de la Asociación Americana del Corazón, señaló que el consumir flavonoides, uno de los compuestos del pomelo, r educe el riesgo de un accidente cerebrovascular entre las mujeres, según indica el portal Nutrición y Farmacia.

Ayuda a reducir el peso: al ser una fruta cítrica, el pomelo mejora los niveles de lípidos en la sangre y la presión arterial, por ende incide en la obesidad. También, al ser una fruta cítrica, el pomelo mejora los niveles de lípidos en la sangre y la presión arterial, por ende incide en la obesidad. También, algunos científicos detallan que los nutrientes que contiene este alimento pueden favorecer a lago plazo el control del peso.

Aumenta las defensas: gracias a su alto contenido de betacarotenos, el pomelo es un gran aliado para el retraso del envejecimiento y la prevención del estrés oxidativo. Por otra parte, al ser una fuente de ácido fólico, ayuda a la producción de glóbulos rojos y blancos, formando anticuerpos del sistema inmunológico.

¿Cómo consumir el pomelo?

Esta fruta se puede consumir de forma natural, pero también se puede preparar en jugos. A continuación, Mejor con Salud explica como prepara jugo de pomelo y aloe vera para disolver los cálculos renales, específicamente.

Ingredientes

½ penca de aloe vera.

1 vaso y medio de jugo de pomelo.

Miel (opcional).

Preparación: Inicialmente, se debe extraer el gel de aloe vera hasta obtener una buena cantidad. Luego, lavar, pelar y extraer la cantidad mencionada de jugo de pomelo. Ambos ingredientes se deben colocar en la licuadora para integrarse por dos minutos. Posterior a ello, agregar un poco de miel para endulzar la bebida.